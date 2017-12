Julklappsinsamling till Klappakuten smygstartade i Gavlerinken: "Känns viktigt"

12-åriga Milo Tranberg kom till Brynäsmatchen och hade med sig en leksaksspindel, som han ville skänka.

– Jag vill skänka till andra barn, för att jag har en massa saker från när jag var liten, som jag inte använder längre, säger han, och lämnar över leksaken.

Klappakuten är ett samarbete mellan Gefle Dagblad, Arbetarbladet, Matakuten, Basketbrigade, Brynäs IF och En bra start. Förra året samlades det in över 1000 julklappar till behövande barn under Brynäs hemmamatcher.

–Vi gör det här för barnen som behöver det och det är nog väldigt många som blir glada, säger Alexander Bäcklin, aktivitetsansvarig för En bra start, som också var på plats i entrén innan matchstart.

Pervin Mattsson och sonen Leo, 5 år, ville också vara med och bidra till att fler barn får en chans att fira jul och kan få julklappar.

– Vi vill gärna hjälpa till. Det känns viktigt, så nu skänker vi tre leksaker, som han inte leker med längre. Bland annat en leksaksbil, säger Pervin Mattsson.

Vill du skänka en julklapp eller pengar?

Kom till övervåningen i Flanör-gallerian (bredvid MQ) måndag 18 december mellan klockan 11 och 20. Vi slår in ditt paket på plats. Skänk pengar genom att skicka ett sms till nummer 72072 med texten GTKLAPP följt av summan du vill skänka, 50, 100, 200 eller 300 kronor. Det går bra att skänka fram till 18 december.