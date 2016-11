Kaninerna i Gävle blir fler och fler – när snön kommer ska de skjutas

– Det verkar som om främst de små och medelstora kaninerna har gått åt, säger Ola Lundh, jaktledare för skyddsjägarna i Gävle kommun.

Under sommaren var det fullständigt lungt. Ola Lundh säger att han inte fick in några mejl om kaniner. Nu har han flera A4-sidor fyllda med adresser och områden där det kommit in anmälningar om att det är många kaniner.

– Ja, vi väntar bara på att snön ska komma. Nu kan vi inte jaga eftersom det är för mörkt. Det är perfekt väder när det är vitt av snö och mulet så ljuset trycks ner, säger Ola Lundh.

– Det är nästan som att jobba i dagsljus då, säger han.

Främst är det från Brynäs , Sätra och Strömsbro som anmälningarna kommit in. Ola Lundh säger att även Valboåsen är ett kanintätt område. Han säger att det också kommit in anmälningar från Utvalnäs, ett område som tidigare varit förskonat.

När skyddsjägarna är ute på jakt brukar de vara fyra-fem personer som jobbar samtidigt.

– Det kan vara bra för allmänheten att känna till att vi ofta jagar från bilen, vi har tillstånd till det. När vi sitter kvar i bilen är kaninerna mindre vaksamma och lättare att skjuta.

När jägarna kliver ur bilen blir kaninerna rädda och ger sig iväg. De allra flesta skyddsjägarna använder ljuddämpare och därmed kan de jobba i stort sett ljudlöst, vilket är viktigt, då de ofta jobbar nattetid.

Kaninerna som de skjuter tas till förbränning i Forsbacka. En del av kaninerna fryser man in och ger till hundklubbar som använder dem vid träning.

– Kommunens skyddsjägare har också orangea västar på sig, den som inte har det är ute i ogjort väder, säger Ola Lundh.

Även under den ljusa perioden jobbar skyddsjägarna med kaninjakt. Innan kaningulsoten kom tidigare i år så sköts ungefär 1350 kaniner under ett jaktår. I år är det betydligt färre.

–Men nu verkar det som om faran med kaningulsoten är över, säger Ola Lundh som har kontakt med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, om situationen.

I Strömsbro har flera boende reagerat på att det finns många vildkaniner som rör sig i området. Kaninerna märks främst kring koloniområdet där de äter friskt av allt som växer. Därifrån rör kaninerna sig runt Hillevägen och runt hälsocentralen.

– Det är definitivt inte gulligt, säger en kvinna till gefle Dagblad.

Kvinnan säger att kaninerna har förökat sig enormt sedan sommaren. Hon tycker att det gått så långt så att hon tog kontakt med Gävle kommun för att berätta om problemet.

– Jag tycker att de borde sätta in skyddsjägare och skjuta av kaninerna, säger hon.

Och hennes önskan är på väg att besannas. Inom kort kommer det att märkas att kaninbeståndet minskar i Gävle kommun, bara snön kommer.

Jaktledare Ola Lundhs råd till den som vill få bort djur från sin mark:

– Det är viktigt att man hör av sig till Gävle kommun och gör en anmälan eftersom vi behöver mark- och tomtägares tillstånd för att få jaga.

LÄS MER: Femtiotal döda kaniner i gulsot i Gävle – så skyddar du din kanin

TV+TEXT: 500 skjutna kaniner sedan augusti