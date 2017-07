Kebabkedja etablerar sig i Gävle – vill ta över A&S:s lokaler på Söder: "Gävle we're coming for you!"

UPPDATERING: I en tidigare version av artikeln stod att det är klart att GDK öppnar i A&S:s lokaler. Nya uppgifter under förmiddagen säger att det återstår detaljer innan GDK kan bekräfta övertagandet.

Tidigare i veckan meddelade Emil Hussein, en av ägarna till Arab och Svensk, att de säljer restaurangen. Han ville då själv inte berätta vilka som skulle ta över.

– Det handlar om en kedja som vill in i stan, men mer kan jag tyvärr inte säga, säger han.

Men nu går kebabkedjan GDK, German Döner Kebab, ut med att det är de som kommer servera på Södra Kungsgatan 12. På sin Facebooksida skriver GDK:

"Gävle we're coming for you! Our Gävle store is opening soon at Södra Kungsgatan 12. Stay tuned for more information"

Men när Gefle Dagblad får tag på ägarna visar det sig att alla detaljer ännu inte är klara.

– Jag fick svar idag att det inte är helt klart än. Men vi kommer öppna där. Gävle är prioritet, säger Jymmie Incegul, en av två master franchise-tagare i Sverige.

Den tyska kedjan har tidigare etablerat sig i Malmö och gör nu en offensiv satsning där man ska öppna restauranger på flera ordet i Sverige. När det blev klart att GDK skulle öppna i Stockholm intervjuades Feridun Bölezek, som är den andra master franchise-tagaren i Sverige, av Täby Nyheter.

– Många som varit i Berlin och smakat på Döner kebab kommer känna igen sig, säger Feridun Bölezek.

Han menar att deras kebab är annorlunda mot den traditionella kebaben som brukar serveras i Sverige.

– Vi är vana vid att det är sunkig fyllemat. I och med att vi också har lite turkiskt ursprung tänkte vi att vi måste ändra på själva kebabtraditionen, säger Feridun Bölezek.

Äter du själv mycket kebab?

– Jag har som sagt turkiskt ursprung, så jag är i princip uppfödd på kebab. Om vi träffas kommer du se hur fit jag är, trots att jag äter tre till fyra döners i veckan. Jag tränar inget alls om jag ska vara ärlig, säger Feridun Bölezek.