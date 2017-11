Klassiska Strömsbro ser ljuset efter 13 år på bakgården: "Känns rimligt att gå för division 1"

TV: Hockeytvåan i fokus – vi sänder åtta matcher fram till juluppehållet

När Strömsbro åkte ur division 2 säsongen 2003/2004 (samma år kvalade tisdagens motståndare Alfta till division 1) har klubben fört en tynande tillvaro i division 3.

Men om det för tio år sedan kändes som om man kom till ett riktigt surhål när spelarbussen rullade in på Testebovallen så är det något helt annat nu.

Ersand Arena stod klar 2011 och har gett klubben helt andra förutsättningar att bedriva sin verksamhet. En funktionell hall som även har blivit rätt välbesökt nu när a-laget spelar i division 2 igen.

Målmedvetet har Strömsbro, som även lagt undan sina orangeblå matchställ, byggt föreningen från grunden och till slut kommit fram till en ny satsning på seniorerna.

TV: 12 december sänder vi Strömsbro–Söderhamn/Ljusne

Och där har det inte varit svårt att få spelarna med på tåget.

– För mig var det självklart när de hörde av sig och var intresserade. Söderhamn/Ljusne som jag spelade med förra säsongen låg också på, men Strömsbro blev ett självklart val, säger Erik Erkers, som efter ett helt hockeyliv på vift vände hem till moderklubben när den kallade.

Förra säsongen tillhörde han Söderhamn/Ljusne och spelade kvalserien till division 1. Innan dess har Erik Erkers hunnit med en och en halv säsong i Nordamerika med GMHL-laget Almaguin Spartans samt spel med en handfull Gävleklubbar: IK Sätra, Team Gävle, Gävle GIK, Hille/Åbyggeby och Valbo.

LÄS MER: Strömsbro vill utmana i toppen

– Lite har det att göra med att de lirat i trean tidigare, nu när Strömsbro tog sig upp blev det ett solklart val. Vi har ett jäkla fint gäng, mycket spelare och alla kör stenhårt. Vi har väl kanske inte fått alla resultat med oss men vi trummar på och tar poäng. Det ser lovande ut och playoff är helt klart ett mål, säger Erik Erkers.

På sikt ser läget också ljust om klubben väljer att spänna musklerna ytterligare. Oppala IK, en annan klassisk Gävleklubb, fick kasta in handduken efter förra säsongen, där de avslutade med flaggan i topp i kvalserien till division 1.

Kvar i division 2 är Strömsbro ensamt från Gävle, med Skutskär och Sandviken som närmaste lag.

LÄS MER: Trots kvalsuccén i vintras – nu tvingas Oppala IK lägga ned hockeyn

– Det var synd att Oppala fick lägga ner inför den här säsongen... Men för oss i Strömsbro känns det som ett rimligt mål att gå för division 1 inom några år. Det som hindrar lite är väl att det saknas istider. Det fattas åtta istider i veckan just nu på Testebovallen. Det blir tajt, säger Erik Erkers.

Ja, hur ser det ut i hallen, är det många som slåss om tiderna?

– Hela Hilles ungdomsverksamhet är ju där, och vår. Så med facit hand hade det varit bättre om de byggt hallen bredvid gamla rinken på Testebo så vi haft två isytor, det hade behövts idag. Ska man uppåt så krävs det att man kan träna rejält.

Men i år verkar det inte vara nån direkt panik. Nykomlingen Strömsbro har vunnit sju matcher, kryssat i tre och bara förlorat en, premiären mot serieledande Falu IF.

Men ofta har det varit tajt, särskilt mot Alfta, som under förra säsongen i division 3 klev fram som Strömsbros tydligaste rival. Tisdagens match i Alfta var det elfte mötet inräknat förra säsongen.

– Jag har hört lite historier om hur de drabbade samman förra säsongen. Det är roliga matcher och jämna drabbningar mot Alfta. Och extra gott blir de ju om vi vinner, säger Erik Erkers.

Första mötet under hösten slutade med seger efter förlängning för Strömsbro. Den här gången kunde laget avgöra under ordinarie tid. Matchen var helt jämn och stod och vägde när Jonas Vasiljeff tio minuter in i tedje perioden kunde sätta avgörande 2–1 spel fem mot fyra.

– Vi har en juniorkedja med idag som fjärdeformation som gör det bra och vi har fler juniorer som kan fylla på om det blir skador. Det är en till styrka vi har den här säsongen, vi har spelare så att vi kan spela med mycket fart hela tiden, säger Erik Erkers.

Övriga matcher i tisdagsomgången slutade så här: Sandviken slog Söderhamn/Ljusne med 5–2, Malung vann mot Hofors med 6–2 och Skutskär tappade till 3–6 mot Falun efter en bra start och ledning en bra bit in i andra perioden.

MATCHFAKTA – Division 2 västra A

Alfta–Strömsbro 1–2 (0–1, 1–0, 0–1)

Period 1: 0–1 (16:34) Victor Strand (Jonas Vasiljeff, Felix Enqvist) spel fem mot fyra.

Period 2: 1–1 (19:16) Tommie Jonsson (Richard Mårtens).

Period 3: 1–2 (9:23) Jonas Vasiljeff (Felix Enqvist, Johan Bergkvist) spel fem mot fyra.

Utvisningar: Alfta 4x2, Strömsbro 4x2.

Skott: 24–27.

Publik: 183.