Kommunen sätter upp staket för att stoppa parkeringsstriden – handlare upprörd: "Inte bra alls"

Det var i somras som Gävle kommun började utreda problemet. Både kunder och varubilar parkerade på trottoaren framför Arya livs och Kungshallen, vilket blev farligt när bilarna sedan backade ut på vägen igen.

– Det var en ohållbar situation både för trafikanter och fotgängare, säger trafikingenjören Martina Hedström.

Kommunen har försökt sätta upp betongsuggor, men det fungerade dåligt eftersom bilar fortsatte köra upp på trottoaren. Någon flyttade också på hindren.

Sedan i tisdags är ett staket på väg upp för att helt enkelt göra det omöjligt att svänga in framför affären och restaurangen.

– Som kompensation har vi tillmötesgått verksamheterna genom att göra en lastplats av den parkeringsplats som ligger närmast, säger Martina Hedström.

Men det räcker inte, tycker Shevan Othman som driver Arya livs. Nu blir det svårt för honom och att få in varorna till butiken.

– Det är inte alls bra, säger han.

Att kunder inte ska parkera på trottoaren håller han med om, men menar att det blir för långt att gå med varorna från lastplatsen en bit bort.

På Kungshallen som ligger intill har man inte samma problem, eftersom varorna där kan tas in via en bakväg. Men Umran Buyakkoya som jobbar på restaurangen tycker att det till exempel skulle kunna finnas ett hål i staketet så att Arya livs kan köra in med varubilar där.

– Eller ha en dörr i staketet så man kan öppna och stänga, säger han.

