Krogpatrullen: Bro Burger var först – och håller fanan högt

Krogpatrullen testar Bro Burger Bar

Vad: Streetfood

Var: Järnvägsstationen, Gävle

Prisnivå: Hamburgare 60-250 kr, tillbehör 25-70 kr, dippsåser 10-20 kr.

Krogpatrullen har efter några tidigare lunchbesök en lite skeptisk hållning till Bro Burger Bar, men två gedigna och välsmakande hamburgare får oss på fall – och visar att gammal (nå, allt är relativt för så länge har inte det här stället heller funnits) är äldst och bäst.

Restaurangen stoltserar med ekologiskt, lokalproducerat nymalet nötkött, och även bacon och cheddarost är ekologiskt. Det är de förstås inte ensamma om, men så länge alla ännu inte nått dit är det fortfarande ett plus i kanten. Det finns nio kötthamburgare i sortimentet och två vegetariska. Dessutom mindre burgare, så kallade sliders, många tillbehör och även ett par efterrätter.

Den lite försiktigare halvan av patrullen tar in en nyhet, Bourbon bacon jam burger (107 kr). Burgaren väger de i sammanhanget sedvanliga 120 grammen. Köttet är perfekt mediumstekt och får sällskap av en fantastiskt smakrik bacon- och bourbonmarmelad samt en god cheddarost. Ännu mer smak ges av den rökta ostcremen i botten. Brödet ser tråkigt ut, men har riktigt bra spänst.

Chili cheese, ostbollar (35 kr) känns gediget tillverkade och chilismaken kommer fram på ett fint sätt efter ett tag. Funkar perfekt ihop med burgaren.

Andra halvan av patrullen är mer vågad och beställer in 480-gramsbjässen Big Bro Burger (250 kr) med bacon, jalapeños, BBQ-sås, tomat, cheddar och lökringar.

Även här är köttet bra. Vid beställningen får vi frågan hur vi vill ha burgaren och ber om medium vilket är precis vad vi får. Det är rosa i mitten och saftigt. Vid den första tuggan på denna vulgära och amerikaniserade koloss slås vi av sältan. Men det visar sig vara hyfsat balanserat. Åtminstone så pass det går att vara balanserad när 480 gram kött slåss om utrymmet med nästan ett helt paket bacon, cheddarost, jalapenos, lökringar, rå lök och BBQ-sås.

Köttet och baconen tar över ganska ordentligt, brödet lever en tynade tillvaro i bakgrunden, men har en viss stuns. Baconen har fin smak, med bra rökighet och blandas fint med krämigheten från osten.

På det stora hela är det faktiskt en god hamburgare. Vem som orkar äta hela denna koloss har Krogpatrullen svårt att se, halvvägs i genom fick vi ge upp. Men det vi åt var bra. Det är tydligt att det inte tummas med kvaliteten trots att det är stort.

Till Big Bro Burger tar vi också in sweet potato fries (35 kr). Även här blir vi glatt överraskade. Sältan är balanserad och trots friteringen kan vi känna smaken av sötpotatisen. Även tryffelaiolin vi tar in som dipp har en god och ordentlig smak. Tyvärr är den för rinnig, men ändå helt ok.

Bro Burger ligger förstås perfekt för pendlare, med ingång både utifrån och från stationsdelen. Det gör att publiken är blandad och inte lika övervägande ung som på andra hamburgerställen.

En bonus: stort utbud av lokal öl från både Gästrikland och Hälsingland.

Notera: I testet av hamburgerställen har vi frångått Krogpatrullens koncept och bara testat huvudrätten, inga för- eller efterrätter. Maxpoängen är också 25, jämfört med 30 i vanliga fall.