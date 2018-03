Krogpatrullen: Lilla Tjuren bjuder på känsla av amerikanskt 50-tal

Krogpatrullen testar Lilla Tjuren Burgare & Bar

Vad: Streetfood

Var: Södra Kungsgatan 11, Gävle

Prisnivå: Hamburgare 79-95 kr, tillbehör 20-30 kr, dippsåser 10-15 kr.

Den färskaste hamburgerrestaurangen i Gävle huserar i lokalen där tidigare bland annat Söders Deli hållit till.

Ägarna av Brända Bocken såg att hamburgare var en populär beställning på restaurangen vid Stortorget, vågade satsa på ett eget ställe, och hakade för ett par månader sedan därmed på Bro och Bastard, som ju lyft hamburgaren från traditionell snabbmat till något med lite mer tanke och kärlek bakom.

På Lilla Tjuren är det en ung publik en vardagskväll i mars. Långdisk, öppet kök, gammal popmusik i bakgrunden och genomtänkt belysning gör att lokalen undviker den sterila känslan. Gamla Söders Deli är som gjord för att vara ett hamburgerhak med stil, känsla och gemytlig stämning.

Här existerar inte bordsbeställning. I stället får gästerna gå fram till långdisken som slutar vid det öppna köket, och beställa sin hamburgare.

Det görs ingen hemlighet av att en del av råvarorna har rest långväga. Här finns burgare med amerikansk högrev, men också samma styckdetalj från Sverige.

Hamburgarna är på 120 gram och det finns bland de lite mindre rätterna en som är hälften så tung.

Vi får in Tjuren (85 kr) med svensk högrevbringa, Väddöcheddar, tjurendressing, tomat och sallad. Hamburgaren och tillbehören är snyggt upplagda på en bricka.

Brödet är tyvärr lite sladdrigt och har ingen riktig krispighet. Att anrättningen fått lite väl mycket av såväl sallad som dressing gör att det rinner rätt rejält. Dressingen är god, men kunde absolut ha serverats i lite mindre dos. Osten bidrar med smak och sälta, och köttet i burgaren har tagits tillvara på rätt sätt och har fått lagom tid i stekningen.

Vi får även in Premium (95 kr) med amerikansk högrev, waguybringa, rökt sidfläsk, Svarta Sara-ost och majonnäs. Köttet är bra, kanske lite torrt, men det är verkligen en radanmärkning. Däremot är det en fin sälta i köttet som också har en bra textur – lagom finmalt, inte för mycket motstånd men inte heller för lite. Brödet är kladdigt, men på något sätt fungerar det i den här burgaren. Sannolikt räddas det av att det är sparsamt med dressing på Premium. Det är en burgare som inte stilar, som är äkta. Det är en spegling av det amerikanska 50-talet, vägkrogar där det fortfarande fanns stolthet och diners som alltid var öppna.

Hamburgare är en del av en kultur och Premium har förvaltat känslan, till viss del genom att kompositionen är balanserad.

Den hade dock kunnat få vara lite större.

Sötpotatissticksen (30 kr) som vi tar in som tillbehör har en bra smak med lagom krispighet och sälta. Tyvärr svalnar de ganska snabbt. Den extra tjurendressingen (10 kr) vi tar in som dippsås funkar bra med potatisen. Det gör däremot inte tryffelmayon (15 kr) som vi får in. Den är smaklös och i botten ligger en odefinierbar vit klump som vi lämnar därhän.

Överlag är Lilla Tjuren en trevlig servering som har en känsla som påminner om svunna tider där serveringar levererade utan att göra sig till.

Servicen är ingenting att tala om. Personalen guidar oss inte genom menyn och väntar bara på vår beställning. Någon djupare kunskap förmedlas inte genom tips.

Vill vi ha en snabb burgare eller sitta ner en stund i lugn och ro medan vi äter så kan vi absolut tänka oss att gå hit igen.

Notera: I testet av hamburgerställen har vi frångått Krogpatrullens koncept och bara testat huvudrätten, inga för- eller efterrätter. Maxpoängen är också 25, jämfört med 30 i vanliga fall.