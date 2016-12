Kulturpris, Gävle Lucia och Årets företagare – GD satsar hårt på live-tv under Luciadagen

Klockan 10.25 sänder vi från Templet i Gävle där Svenskt Näringsliv avslöjar vem som utses till Årets mest Företagsamma 2016. De fem nominerade är Henrik Sundström/Hits For You (Gävle), Tommy Hillgren/ TY Mark & Bygg (Ockelbo), Robin Sjöström/Robin Sjöström Bygg (Hofors), Britt-Marie Stegs/Hälsingestintan (Ljusdal/Järvsö) och Maria Lundmark/ SPPO Specialpedagoger on line (Hudiksvall).

Klockan 13 är det sedan dags för ytterligare ett pris. Då avslöjas vem som får Gefle Dagblads kulturpris i år. Pristagaren vet ingenting, utan får en rejäl överraskning i direktsändning. Det vill du bara inte missa! Ifjol vann bibliotekarier på Sätra bibliotek.

Till sist är det förstås också Lucia. Klockan 17.30 träder Gävle Lucia Malin Engvall in i Heliga Trefalidhets kyrka med sina tärnor och bjuder på skönsång. GD livesänder hela det första av kvällens två framträdanden.

Läs mer: Hon blir Gävles Lucia 2015

Läs mer: Vem får GD:s kulturpris i år?

Läs mer: Han är årets mest företagsamma i länet