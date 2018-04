Laddade ner musik för över en miljon kronor – efter fyra år ställs nu Gävlebon inför rätta

Enligt den nu åtalade började det som ett misstag. När han hade köpt musik på CDON lyckades han även ladda ner mer musik – utan att betala för den.

Men i juli 2014 kontaktade företaget polisens och berättade att de upptäckt en differens i räkenskaperna på hur många nedladdningar de fått betalt för i förhållande till hur många debiteringar de fått från underleverantörer. Först ansågs det som ett räkenskapsfel, men företagets it-specialister kunde senare identifiera vad som låg bakom differensen – den 40-årige mannen från Gävle.

Sammanlagt ska det handla om 17 000 nedladdningar till ett värde av 1,1 miljoner kronor. Främst handlar det om äldre musik som Cliff Richards, Nina Simone, Little Wille John och The Bongolian Bongos for Beatniks. Cirka 100 av de skivor som han införskaffat på olaglig väg har även delats på Pirate Bay.

CDON misstänker att mannen ska ha laddat ner musik under en längre tid än vad som är angivet i åtalet. Men valde den aktuella perioden på grund av att de inte har kvar äldre uppgifter.

– Det är en person på CDON som säger att det har pågått en längre tid, men man vet inte hur länge. De valde att sätta datum från första januari 2014. Det har att göra med att de inte har kvar allt material hos sig, säger kammaråklagare Therese Stensson.

Till polisen har den 40-årige mannen sagt att han inte ser sig själv som en "datanörd" och tyckte att det var konstigt att ett så stort företag kunde ha ett sådant dåligt säkerhetssystem.

När mannen konfronterades med misstankarna erkände han omständigheterna, men kunde inte ta ställning till brottsmisstanken.

– Han har erkänt, men inte den stora mängden, säger Therese Stensson.

I stället gjorde han liknelsen att det var som att lämna en alkoholist på systembolaget efter stängning och inte tro att denne skulle öppna korkarna.

I förhör har mannen sagt att nedladdningarna gett honom en klump i magen eftersom han visste att det han gjorde var fel. Därför ska han inte heller ha berättat om brottet för någon.

– Jag vet att det är fel och det är inget man skryter med att man gör. Det kan jämföras med att man kommer på ett bra sätt att snatta i en butik, inget som man berättar för någon, det är inget man är stolt över.

I morgon, torsdag, ställs mannen inför rätta misstänkt för grovt bedrägeri mot CDON. Brottet ska ha begåtts från den 10 mars 2014 till den 9 juli samma år.

Enligt åtalet uppgår den ekonomiska skadan till över 1,1 miljoner kronor. Företaget vill nu ha skadestånd på över 700 000 kronor av mannen.

Grovt bedrägeri har ett straffvärde från sex månader till sex års fängelse, men Therese Stensson menar att det inte är säkert att det blir frihetsberövande åtgärder för mannen. Dels på grund av att den åtalade inte har erkänt fullt ut.

– Det blir ofta villkorlig dom och böter. När man kommer upp i straffvärde över ett år brukar det kunna bli tal om fängelse.

Varför har utredningen tagit så lång tid?

– Det ligger hos polisen. Vi har problem med bedrägeriutredningar, att de fastnar emellanåt. Det är ofta komplicerat och polisen måste ta in mycket material. Sedan måste de prioritera också och då hamnar det här åt sidan. Sedan har de bytt handläggare i det här ärendet och då måste den nya sätta sig in i materialet.