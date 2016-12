Lillbocken står igen – och ska lagas: "Det var en hel del skador på den"

Lillbocken, som vanligvis står längre ner mot hoppade in som ersättare efter bockbranden under invigningskvällen men vältes under natten till måndag. Nu är den på väg upp igen.

Det är elever från Vasaskolan som bygger och reser lillbocken varje år och det är också de som tar hand om den efter sabotaget.

– Det är vasaskolans elever som renoverar den, de började igår och fortsätter i eftermiddag, säger Maria Wallberg, bockens talesperson.

Bocken restes upp igen under tisdagen och ska renoveras och lappas ihop under dagarna. Förhoppningen är att den ska vara hel igen så snart som möjligt.

– Det var en hel del skador på den, men det håller de på att jobbar på nu. Förhoppningsvis kanske den går att resa ikväll, men det är svårt att säga. Under veckan kommer den att stå där, säger Maria Wallberg.