LIVE-TV: Nu ska länets mest företagsamma utses – följ vår livesändning här

De nominerade är Henrik Sundström, en av dem som startade Hits For You i Gävle, Robin Sjöström som äger Robin Sjöström bygg i Hofors, Tommy Hillgren, vd på TH Mark & Bygg AB i Ockelbo, Britt Marie Stegs, vd på Hälsingestintan i Järvsö, och Maria Lundmark som äger SPPO Specialpedagoger on line i Hudiksvall.

Allmänheten fick nominera och de fem finasiterna har plockats fram av en jury. Sedan har omröstningen pågått på Svenskt Näringslivs hemsida.

Det är femte gången titeln delas ut.I fjol vann Rafi Markarian som driver Charlys Bar och Steakhouse i Sandviken och 2014 vann Anna-Sofia Winroth på Gefle Chocolaterie.

