Man i 40-årsåldern lurade bolag på över 200 000 kronor – döms till skyddstillsyn och samhällstjänst

Det var mellan oktober 2015 och maj 2017 som mannen i 40-årsåldern lurade ett antal bolag genom att beställa en mängd olika produkter för varierande värde – där köpen i vissa fall olovligen betalats med en annan persons kontokort och i vissa fall finansierats genom kreditbolag.

Mannen vilseledde bolagen då han ensam eller tillsammans med någon annan beställt varor i andra fysiska eller juridiska personers namn och gett sken av att han var den namngivna personen eller representerade denna person.

Bedrägerierna inträffade vid totalt 36 tillfällen, där mannen i 34 fall lyckats lura bolag att leverera produkter och i två fall försökt göra det.

Ett par av bedrägerierna avser så pass stora belopp som omkring 30 000 kronor och i ett fall drygt 70 000 kronor, där olika typer av elektronik beställts.

Mannen har också gjort sig skyldig till bidragsbrott i sju fall och han döms nu till skyddstillsyn och samhällstjänst i 180 timmar. Brottslighetens samlade straffvärde motsvarar tio månaders fängelse, men det finns särskilda skäl då mannen både enligt honom själv och frivården har behov av att genomgå en behandling motsvarande det One to one-program som frivården presenterat. Antalet timmar samhällstjänst har skrivits ned från 220 till 180 med tanke på att mannen ska genomföra One to one-programmet.