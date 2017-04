Mandarinänder rymde till Gävle – trivs i Testeboån

Det var när han promerade vid Testeboåns naturvårdsområdet mot Gävle golfklubb som han först stötte på det udda fågelparet.

– Jag är intresserad av att fota fåglar, men den här fågeln hade jag aldrig sett tidigare. Jag kontaktade fågelklubben och de sa att det var en mandarinand, som egentligen inte ska finnas i Sverige. Men i fågelparker och England finns det en del, dels i zoologiska trädgårdar och dels förvildade fåglar som har rymt från parker.

Han har nu sett den mycket färggranna hanen och den mindre uppseendeväckande honom ytterligare en gång. Mandarinanden kommer ursprungligen från Kina och Östasien, men är släkt med den vanligare gräsanden och den nordamerikanska brunanden. Den har på senare år synts allt oftare i Sverige.

– Jag har letat i mina fågelböcker efter den, men bara hittat den i en bok från 70-talet. Jag tror att jag har sett en sån en gång tidigare. Enligt fågelklubben är det sannolikt fåglar som har förirrat sig hit. Jag vet ju inte om de flugit från England, men de kan visst flyga långt. Väldigt vacker är den hursomhelst.

Under 1700-talet började man plantera in mandarinanden i parker i England och därefter i parker i flera andra länder i Europa. Under 1900-talet ökade antalet förrymda och förvildade fåglar i antal och mandarinanden häckar numera i flera europeiska länder. Mandarinanden anses, enligt kinesisk folktro, leva monogamt, i par som håller livet ut. Därför har fågeln blivit en symbol för äktenskaplig trohet i Kina.