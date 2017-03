Många cyklade för Ester Fridholm och andra barn med cancer

Spin of hope heter Barncancerfondens insamlingssatsning, där drygt 130 gym över hela landet deltar. På Må bättre i centrala Gävle hade 200 personer köpt sig en stund på cykeln för att trampa in pengar till forskning under de tolv timmar pedalerna går.

På plats fanns också Ester Fridholm, som GD berättade om i höstas, med sin mamma Amanda. Hon genomgår nu leukemibehandling.

Läs mer: Ester Fridholm, 3 år, ger leukemin en match

Läs mer: De trampar in pengar till Ester och andra cancersjuka barn

Insamlingen pågår fram till onsdag men på måndagsförmiddagen hade Må bättre fått in 31 200 kronor berättar platschef Sofie Björn. barncancerfondens mål är fem miljoner kronor, som går till landets sex barncancerföreningar som stöttar sjuka barn och deras familjer.