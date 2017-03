Nu är alla band bokade till Gefle Metal Festival – här är senaste bokningarna

Under onsdagsförmiddagen presenterade arrangören de sista bokningarna till sommarens festival. De sista banden in är The Black Dahlia Murder, Grand Magus, Liv Sin, Mephorash, AVSLUT och Eleine.

Följande band ställer festivalens samarbetspartners upp med:

Lik (Gefle Hårdrocksklubb) Nekrodelirium (Studieförbundet Vuxenskolan) Orbit Culture (Bilda) Nekrokraft (Studiefrämjandet) Interment (Medborgarskolan) och Dead Sleep (Gefle Hårdrocksklubb).

Sedan tidigare är följande band klara för Gefle Metal Festival:

* Opeth (SWE)

* Testament (US)

* Amon Amarth (SWE)

* Arch Enemy (SWE)

* Bloodbath (SWE)

* Paradise Lost (UK)

* Dark Funeral (SWE)

* Heaven Shall Burn (DE)

* Sodom (DE)

* Death Angel (US)

* Insomnium (FIN)

* Fleshgod Apocalypse (IT)

* Borknagar (NOR)

* Sanctuary (US)

* Krisiun (BRA)

* Deströyer 666 (AUS)

* Taake (NOR)

* Lost Society (FIN)

* Kobra And The Lotus (CAN)

* Nervosa (BRA)

* Evil Invaders (BEL)

* Dew Scented (GER)

* Jinjer (UKR)

* Sisters Of Suffocation (NL)

* Ereb Altor (SWE)

* Pagandom (SWE)