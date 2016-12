Nye sjukvårdsdirektören lovar förändringar: "Det krävs för att få ekonomin att räcka till"

Som GD tidigare berättat har det en tid varit i praktiken klart att Göran Angergård blir hälso- och sjukvårdsdirektör i Gävleborg.

På onsdagen utsågs han formellt av regionstyrelsen.

– Jag är mycket glad att kunna välkomna Göran till Region Gävleborg. Hans sätt att beskriva hur samarbetet mellan hälsocentralerna och sjukhusen och kommunernas omvårdnad behöver utvecklas ligger helt i linje med hur vi i majoriteten vill styra utvecklingen, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg. S, i ett pressmeddelande.

Göran Angergård är narkosläkare och har tidigare haft flera chefsuppdrag på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Som chef för hälso- och sjukvården i Region Gävleborg ser Göran Angergård behov av förnyade arbetssätt.

– Det krävs för att få både ekonomin att räcka till och för att få medarbetarna att klara det framtida hälso- och sjukvårdsbehovet. Sjukvårdspersonalen är van vid förändringar, det är bara att se på den utveckling som har skett de senaste decennierna. Detta bådar gott inför den utmaning som står framför oss, säger Göran Angergård i pressmeddelandet.

Göran Angergård tillträder uppdraget under första kvartalet 2017. Ekonomidirektör Bo Svedberg går i februari 2017 in som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör och stannar på posten fram till dess att Göran Angergård är på plats. I dag är regiondirektör Svante Lönnbark tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör men han slutar under januari.

