Radioprofilen Roger Nordin har förlovat sig

Det var under en påskresa till Italien som han förovade sig med sambon Jonas Elgh. Lyckönskningarna strömmar in i kommentarsfältet. "Grattis!" "Åh så roligt, jättegrattis!" och "Äntligen" skriver hans följare under inlägget.

Allra först med att avslöja nyheten var Rogers morgonkompis Laila Bagge.

”Vi är såå glada för er skull och längtar redan till bröllopet som vi självklart måste sända live i radio”, skrev hon tidigt på tisdagsmorgonen på Rix MorronZoos Instagram.

I samma inlägg uppmanar hon också följarna att skicka ett hjärta eller skriva en snäll hälsning till det nyförlovade paret, och gratulerar från henne plus alla kollegor.

Roger Nordin återvände i januari till Rix MorronZoo, efter tre år på konkurrenten NRJ.