Rekordstort intresse för Gavlegårdarnas nybygge på Gävle strand – tack vare hyresrabatt: "Kan förstås upplevas som orättvist"

De nybyggda lägenheterna ligger vid kanalen, snett mitt emot restaurang Aktern och Fören. Området runt kvarteret är fortfarande en byggarbetsplats, men där inne börjar det mesta bli klart.

TV: Följ med på en rundtur i en av lägenheterna: "Väldigt hög standard för att vara en hyreslägenhet"

– Det kan se lite rörigt ut nu, men det är mest ytskikt och andra kompletteringar i lägenheterna som fattas. Och så städning förstås, säger projektledaren Göran Wiklund som visar GD runt tillsammans med Lars Lennmalm, vice vd för Gavlegårdarna.

I slutet av februari 2018 flyttar hyresgästerna in. Så gott som alla hyreskontrakt är redan påskrivna. De 68 lägenheterna låg ute för intresseanmälan på bostadsbolagets hemsida under ett par veckor i höstas. Totalt kom det in 2 500 intresseanmälningar – rekordmånga för nybyggda lägenheter hos Gavlegårdarna.

Senast bolaget släppte nybyggda bostäder var förra hösten, på Almvägen i Fridhem. Då kom det in totalt 1 500 intresseanmälningar på 66 lägenheter, vilket också var mycket, men ändå tusen färre än än för kvarteret Iris.

Läs mer: Superstort intresse för nya bostäderna på Almvägen i Fridhem – följ med på exklusiv visning

Lars Lennmalm ser flera orsaker till det stora intresset för lägenheterna på Gävle strand.

– Dels är hyresnivån bra. Sedan är det en brist på marknaden. Men ett bra läge till en rimlig kostnad är nog den främsta faktorn, säger han.

Faktum är att hyresgästerna som flyttar in i det nybyggda kvarteret får elva procent rabatt på hyran. Det är möjligt tack vare att bostadsbolaget sökt och beviljats statligt investeringsstöd till byggprojektet.

Det kan förstås upplevas som orättvist. Men vi har ändå landat i att vi inte kan avstå från att söka stödet. Fördelarna överväger.

Stödet infördes av regeringen inför 2017 och går att söka av både kommunala och privata bolag som vill bygga hyresrätter eller bostäder för studerande. För att få stödet krävs att de lever upp till vissa villkor. Bland annat får hyrorna inte överstiga en viss nivå och heller inte höjas mer än genomsnittet på orten de kommande 15 åren (se fakta under artikeln).

Månadshyran för en etta på 25 kvadratmeter hamnar i kvarteret Iris på 4 238 kronor per månad. Utan rabatt skulle månadshyran vara 531 kronor högre. För en trea på 74 kvadrat är månadshyran 8 448 kronor, vilket inkluderar en rabatt på 1 058 kronor per månad.

Gavlegårdarna har även beviljats statligt investeringsstöd till tre andra pågående byggprojekt. Det handlar om 37 nya lägenheter i Hemsta, 117 nya lägenheter i Sätra centrum och lika många på Sörby backe. Totalt har bostadsbolaget fått 101 miljoner kronor av staten.

Lars Lennmalm medger att det kan verka konstigt att Gavlegårdarna framöver kommer att ha vissa hus där hyrorna är lägre än i andra. I de två grannhusen på Gävle strand, som också ägs av Gavlegårdarna och som byggdes 2013, har hyresgästerna ingen rabatt.

– Det kan förstås upplevas som orättvist. Men vi har ändå landat i att vi inte kan avstå från att söka stödet. Fördelarna överväger, säger han och pekar på möjligheten att få ner hyresnivåerna i nybyggda hus som annars tenderar att bli relativt dyra.

En sammanställning som GD tagit del av visar att 56 procent av de hyresgäster som flyttar in i kvarteret Iris redan är bosatta inom Gävle kommun, varav ungefär hälften i bostäder som ägs av det kommunala bostadsbolaget. Hur många som flyttar dit från privata hyresvärdar är oklart. Men Lars Lennmalm ser ingen risk för att den statliga subventionen snedvrider konkurrensen eftersom privata aktörer har rätt att söka samma statsbidrag.

– Vi skulle snarare bli ifrågasatta om vi inte sökte, säger han.

Det stora intresset för kvarteret Iris har gjort att det krävts många poäng i Gavlegårdarnas bostadskö för att få en lägenhet där. För en etta krävdes det 2 300 poäng, vilket motsvarar drygt sex års kötid med dagens poängsystem. För en fyra krävdes 4 500 köpoäng, vilket motsvarar tolv års köande.

Gavlegårdarnas kundtjänstchef Klas Uppvall medger att de långa kötiderna utesluter vissa samhällsgrupper.

– Människor som har ett ordnat, välorganiserat liv har ofta högre köpoäng, så är det. Därför försöker vi också informera om vikten av att ställa sig i bostadskön, säger han.

Det statliga investeringsstödet har fått kritik för att det inte når de målgrupper som mest behöver det, som ekonomiskt utsatta hushåll. Hyrorna blir lägre, men inte tillräckligt låga.

– Vi kan bara konstatera att stödet sänker hyrorna. Som kommunalt bolag är det vår uppgift att söka de stöd som finns. Sedan skulle vi naturligtvis motta ett större stöd med glädje, säger Lars Lennmalm.

FAKTA: Investeringsstöd för hyresrätter och bostäder för studerande

Regeringen har avsatt 2,7 miljarder kronor 2017 och 3,2 miljarder kronor årligen för 2018-2020.

Det statliga stödet för ny-, om- och tillbyggnation går att söka hos länsstyrelsen.

Under 15 års tid måste den som beviljas stöd leva upp till följande:

• Hyran per kvadratmeter får inte överstiga en viss nivå och inte öka mer än den genomsnittliga hyresökningen på orten.

• Lägenheterna ska ha blandade storlekar. Minst en trea.

• Bostäderna ska fördelas enligt öppna, allmännyttiga principer.

• Husen ska vara mer energieffektiva än vad Boverkets byggregler föreskriver.

• Husen får inte säljas vidare till någon som avser att använda det till annat ändamål eller med andra villkor.

• Byggprojektet ska vara olönsamt utan investeringsstöd. Det ska garantera att pengarna inte går ner i byggföretagens fickor.

Källa: Boverket