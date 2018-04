Rockar sockor fett – utvecklingsstördas orkester i Gävle har svängt i 18 år

När hennes dotter Linnea ansluter från sitt gruppboende i Bomhus får hon en kram.

- Mamma, jag har längtat efter dig.

Linnea är 28 år, jobbar inom Gävle kommuns dagliga verksamhet, pluggar på lärvux och rider två dagar i veckan hos Gävle Ponnyklubb.

Rocka sockorna, världsdagen för Downs syndrom, firas varje år 21/3 av en särskild anledning. Syndromet har sin grund i att det finns 3 exemplar av kromosom 21. Särdraget manifesteras genom att man just den dagen bär udda strumpor.

- Det är viktigt att uppmuntra det olika, säger Karina Blom som är bekymrad över att färre barn med Downs syndrom föds.

Socialstyrelsen har noterat ett trendbrott de senaste åren. Under lång tid mellan 200 och 300 barn med kromosomavvikelser fötts. Nu är antalet nere på 160. I fjol föddes ingen på Gävle sjukhus. Minskningen beror på ökad tillgång på fosterdiagnostik.

- Det är orättvist, menar Karina Blom. Det finns ju andra störningar, men det enda man letar efter är Downs syndrom.

Att ha ett barn med en kromosomavvikelse ställer särskilda krav. Man måste vara en spindel i nätet, menar Karina Blom, och stå i kontakt med boende, försäkringskassa, daglig verksamhet och kommunen. Inte det vanliga bekymret om sena nätter utan en annan sorts oro. Till exempel om ekonomi och att alltid ha beredskap. Telefonen kan ringa vid vilken tid som helst.

FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn, unga och vuxna, i Gävle har 287 medlemmar. Flera ingår i musikgruppen Star Flight som Jörgen Andersson grundade vid millennieskiftet. Han spelar keyboard, är självlärd och upptäckte musiken när han hörde Love me tender med Elvis på Radio Luxemburg.

- Jag gick till Vuxenskolan och frågade om jag kunde sätta ihop ett band med utvecklingsstörda. Jag har själv en liten funktionsnedsättning efter en stroke. Det blev napp direkt. Tio-tolv hoppade med från början, men sättningen har varierat under åren. Det är sorgligt när någon går bort, säger han.

I dag finns en kärna som repar varje tisdag på Kulturhuset och framträder offentligt några gånger per år, vid julfester och äldreboenden. När länets alla FUB-föreningar möttes i Gasklockorna i höstas fick de spela för över 300.

Star Flights ledare är Gunnar Sundberg och Ove Gerdin. Den senare spelar bas och får väl betraktas som en musikalisk motor även om Fredrik Ekenberg bär titeln kapellmästare.

- Jag är gammal dansbandsmusiker och har under många år spelat med flera olika grupper runt om i Gävle. Det här är det roligaste jag varit med om. Jag föll för Jörgens tjat och ångrar inte att jag gick med. Vi har fruktansvärt kul tillsammans, säger Ove Gerdin.

Star Flight inleder med Rocka sockorna-låten och sedan följer ett pärlband av svenska och engelska örhängen. Moa Härdin som är rätt färsk i sammanhanget sjunger Ted Gärdestads "Jag vill ha en egen måne" och Jan-Åke Persson tar över och gör Rock-Olgas "What You've Done to Me". Längst fram står Titti Linander och dansar och håller takten. Glädjen att få uppträda och ingå i ett sammanhang är sannerligen påtaglig.