Rolf Lassgård slår in paketen när succén Klappakuten är tillbaka – hjälp barn till en bättre jul du också

Förra året blev succé med drygt 450 julklappar från läsarna till familjer som inte har råd att köpa julklappar till barnen. Dessutom delade vi ut 133 matkassar till hushåll som behöver stöd i juletid.

Nu gör vi det igen – och siktar förstås på att slå fjolårets siffror med råge!

Skådespelaren Rolf Lassgård är ett av dragplåstren under galakvällen den 18 december, då insamlingen av julklappar och pengar till matkassar når sin kulmen.

– Det är viktigt för att julen är det julen är. En hjälpandets högtid, säger Rolf Lassgård, som kommer att finnas med och ta emot – och även slå in – läsarnas gåvor i den live-sändning vi gör från Flanör-gallerian.

Lasse Wennman, vars projekt Matakuten rönt stor uppmärksamhet de senaste åren, ser Klappakuten som en prioriterad del av sin verksamhet. För honom var det självklart att insamlingen i fjol fick en fortsättning.

– Det är viktigt att alla som vill har möjlighet att samlas, äta mat och dela presenter. Det finns ett stort behov och nya mottagare , säger Lasse Wennman.

Han delade ut julklapparna till behövande familjer förra året och såg tacksamheten hos barnen.

– Det blev exakt den stämning och de reaktioner som man kan förvänta sig. Det blev verkligen jul och det viktigaste är att ingen hamnar i utanförskap, säger Lasse Wennman som nu hoppas på ny succé:

– Jag hoppas på ännu fler glada människor i år.

Klappakuten tjuvstartar redan på lördag i samband med Brynäs hemmamatch mot Växjö.

– Förra året samlade vi in över 1 000 julklappar och målet är återigen att få in över 1 000 julklappar. Det känns rätt i hjärtat att ge fler barn en liten varmare och gladare jul. Och det är extra kul att vi i år kan göra det tillsammans med Mittmedia, Matakuten och vår egen supporterfavorit Rolf Lassgård, säger Johan Cahling, vice klubbdirektör i Brynäs IF.

FAKTA: Det här är Klappakuten – och så här gör du för att skänka

Vad? Klappakuten är ett samarbete mellan Gefle Dagblad, Arbetarbladet, Brynäs IF och En bra start, Matakuten samt Basketbrigade med syfte att de som annars inte skulle ha möjlighet får en chans att fira jul med julklappar och god mat.

Hur? Det finns flera sätt att vara med och bidra till en bättre jul:

1) Skänk en julklapp! Kom till övervåningen i Flanör-gallerian (bredvid MQ) måndag den 18 december mellan kl 11 och 20. Vi slår in ditt paket på plats. (Vill man ge bort begagnade saker ska de vara i nyskick.)

Redan nu på lördag finns möjligheten att skänka julklappar i samband med Brynäs hemmamatch mot Växjö i Gavlerinken. Fram tills matchstart kl 15.15 kan du lämna oinslagna gåvor i entréhallen.

2) Skänk pengar genom att skicka ett sms till nummer 72072 med texten KLAPP följt av summan du vill skänka (utan mellanslag), 50, 100, 200 eller 300 kronor. Exempel KLAPP200.

3) Titta på live-sändningen på gd.se eller arbetarbladet.se den 18:e december kl 18–20. Flera företag går in och sponsrar Klappakuten med en krona per tittare.

När? Det går bra att skänka pengar redan nu. Insamlingen är öppen till och med den 18 december, då vi även tar emot julklapparna (se ovan).