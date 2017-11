Sabotage mot perronghissen skapar problem för rörelsehindrade: "Man blir uppriven och fryser"

Just nu pågår arbetet med nya hissar på Gävle centralstation. Under tiden fram till senast 17 december finns därför en tillfällig hiss längst trappan ner från perrongen. Men gång på gång har hissen drabbats av sabotage, senaste gången under tisdagen.

– Vi har en hissreparatör där just nu som lagar den. Vad som hänt i dag vet vi inte än men de tre tidigare gångerna har någon gjort åverkan på hissen. Jag fick en rapport om en sönderbruten bom till exempel. Det är olika delar som slagits sönder, säger Veronika Gustafsson, kommunikatör på Trafikverket.

I söndags kom en 60-årig kvinna, som vill vara anonym, med rullator och väska med tåget på kvällen.

– Man gick fram till den där hissen och tryckte och tryckte men ingenting hände. Folk gick bara förbi fram och tillbaka. Då stod man där och funderade på vad man skulle göra, säger hon.

Efter en timme erbjöd sig en man att hjälpa henne ner.

– Han hjälpte till med rullatorn och väskan. Även i fredags hade inte hissen fungerat så han fick hjälpa en person ner då också, säger hon.

Väl nere stod ett telefonnummer dit hon kunde ringa om det var problem med hissen.

– Men uppe på perrongen fanns inget anslag. Man blir arg och förbannad, uppriven och kall. Det ska inte fungera så, säger hon.

På Trafikverket vill man nu få de nya hissarna på plats så fort som möjligt.

– Eftersom det bara finns en hiss att välja på så behöver den verkligen fungera. Så det är bara att beklaga att alla som är i behov av den här hissen har drabbats, säger Veronika Gustafsson.

Trafikverket ska nu öka närvaron av väktare och cityvärdar på Gävle centralstation.

