Varningen skickades ut klockan 04.31 på torsdagen och man meddelar att i snöfria områden är risken för gräsbränder lokalt stor under dagen.Väderläget i landet just nu är att lågtryck över norra Skandinaven ger blåsigt i landets norra del med kulingvarning utfärdad för Bottenviken och norra Kvarken och fjällvädervarning för Lappland. Risken för gräsbränder är under dagen stor i södra Sverige.