Stort snöoväder drar in – SMHI går ut med klass 1-varning

Varningen för kraftigt snöfall eller snöbyar skickades ut klockan 16.30 på onsdagen. Allra närmast kusten blir det dock troligen mest regn.De största snömängderna väntas in över Västerbotten från Skellefteåbukten samt Gävleborg där det kan bli någon decimeter snö lokalt. Det blåsr också kraftigt. Vinden avtar dock under natt mot torsdag.

Området med snö och blötsnö drar nu bort från Götaland och Svealand. Söder om Vänern och Vättern blir det fortsatt snöfall som bildas ute över vattnet och driver in över land. Från Bottniska Viken driver även under torsdagsdygnet byar av snö in över land med hjälp av nordostvinden

Närmast kusten faller nederbörden delvis som regn, men längre in över land, där havet inte påverkar, sjunker temperaturen och snö kan då lägga sig på marken.