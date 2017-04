Tjuvar försökte bryta sig in i lägenhet – på samma gård som inbrottsdrabbad bostad

Strax före midnatt på lördagen larmades polisen till Ruddamsgatan i centrala Gävle.

– Vi fick in flera samtal från boende i huset om att de hade hört smällar och glaskross. En inringare ska sett personer som sprang från platsen, säger Ivan Åslund, befäl vid polisens ledningscentral för region mitt.

Okända gärningsmän hade försökt bryta sig in i en lägenhet via altandörren, men inte lyckats.

– Det är en grannlägenhet till den lägenhet på Hattmakargatan som hade inbrott i natt. Huset ligger i vinkel, de har gemensam innergård, säger Ivan Åslund.

Även en ruta på en entrédörr mot Hattmakargatan hade krossats. Eftersom gärningsmännen inte hade lyckats ta sig in i lägenheten rubriceras händelsen som skadegörelse.

Polisen sökte efter gärningsmännen under natten, men utan att hitta någon misstänkt.

Vid inbrottet på Hattmakargatan under natten till lördagen vaknade en kvinna av att två män befann sig i hennes lägenhet. De försvann springande från platsen och polisen utreder händelsen som grov stöld. Även i detta fall tog sig gärningsmännen in via balkongdörren.