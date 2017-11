TV: Se det häftiga naturfenomenet i Gavleån

Av vattnets rörelser klumpas issörja ihop och fryser till runda istallrikar. De ligger tätt och guppar och nöts mot varandra. Uppåtstående, snövita kanter bildas och flaken liknar flata tallrikar, därav namnet. Flaken kan vara mellan 30 cm och 3 m stora i omkrets.

Isflak som bildas på djupet och sedan flyter upp som runda skivor kallas för pannkaksis medan runda isflak som bildas på ytan får namnet tallriksis.

Andra former av is är bland andra drivis, nyis, fast is, issörja, pannkaksis och stampisvall.

Fakta: SMHI