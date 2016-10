När de boende kom hem till sina villor under eftermiddagen upptäckte de att de haft inbrott, bland annat smycken och teknikprylar hade stulits. Gemensamt för de båda inbrotten är att de skett via övervåningen och polisen uppmanar därför boende i Strömsbro att hålla stegar fastlåsta om de förvaras utomhus. Inbrotten har inträffat någon gång under tordagen och idag på eftermiddagen när de upptäcktes.