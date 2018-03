Uje Brandelius uppträder i samband med vårens första popquiz på Söders källa

Uje Brandelius kommer att uppträda live med några låtar, som en del av det quiz som arrangeras på Söders källa nästa torsdag – en skön blandning av frågesport, musik och liveframträdande.

Värdarna Peter Alzén och Anders Sundin kommer också att passa på att intervjua Uje, vilket blir en del i frågesporten.

Brandelius inledde sin karriär med Doktor Kosmos i Gävle och har under 2017 turnerat med sin mycket uppmärksammade föreställning "Spring, Uje, Spring", som hyllats överallt den spelats. Under 2018 spelar han den bland annat på Dramatens stora scen i Stockholm. Doktor Kosmos har aldrig lagt av och kommer ut med en ny skiva under 2018.

Popquiz är ett arrangemang av Region Gävleborg, Kultur & fritid på Gävle kommun, Vi lever, Söders källa och ABF.