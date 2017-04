Unik metod mot vattenbrist – Här tryggas vårt  vattenbehov

Vatten är vårt billigaste och viktigaste livsmedel, helt nödvändigt för vår existens. Men klimatförändringarna och främst snöfattiga vintrar har börjat tära på tillgången. Grundvattennivåerna i Sverige är låga. I fjol blev vattenbristen akut i södra Sverige. Tankbilar med färskvatten fick köras över bron till Öland. Även Gästrike Vatten följer kontinuerligt mätningarna av de lokala nivåerna.

Två gånger har Gästrike Vatten uppmanat till sparsamhet, 2012 och 2014. Gävleborna hörsammade och sparade uppemot 575 000 liter per dygn, vilket motsvarar sex tio­litershinkar per person och vecka.

– Situationen var nära att bli kritisk och då började vi planera för att undvika liknande ­ situationer i framtiden, säger processingenjör Karolina Stenroth vid Gästrike Vatten.

Därför står vi vid Gavleån. Bojar markerar intaget till fyra stående meterstora silar. En vattendom ger Gästrike Vatten rätt att ta ut 700 kubikmeter per timme. En enorm mängd som pumpas upp till den membranfilteranläggning som byggts på Valboåsen där vattnet pressas genom extremt finporiga membran under högt tryck för att sedan infiltreras ned i grundvattnet med 100 liter per sekund. Den automatiska processen ersätter den naturliga filtreringen av Gavleåns vatten som försvagats av att organiskt material täppt till.

– Det här är en unik lösning för att säkra kvaliteten på grundvattnet och som ger ett jätterent vatten, säger Karolina Stenroth.

Membrananfilteranläggningen och pumpstationen vid Gavleån har kostat cirka 40 miljoner kronor att bygga. Förra sommaren stod den färdig och hjälpte till att ”hålla grundvatten­nivåerna under armarna” menar Karolina Stenroth. Det var tänkt att den skulle presenteras i höstas. Men något annat kom i vägen samma dag, den 14 september: en sex meter lång spricka i en matarledning i Brynäsgatan som drabbade 75 000 Gävlebor och blev ett prov på vår sårbarhet.

Ett bekymmer har varit att tvättanläggningen inte ännu fungerat som tänkt. Filtren och membranen rengörs genom backspolning eller tillsättning av kemikalier. Därför är det fortfarande entreprenören som har ansvaret. Men i månadsskiftet maj-juni planeras ombyggnaden vara klar och efter en testperiod ska sedan produktionen kunna vara i full gång och Gästrike Vatten kan ta över anläggningen.Fyra behållare med vatten visar hur de olika momenten renar. Förändringarna är uppenbara. Slutprodukten pumpas ut i två stora bassänger ovanpå Valboåsen och tar sig sakta ner i grundvattnet där den naturliga tillsättningen av mineraler gör vattnet drickbart

.– Det är en långsam process, vi räknar med en omsättning på upp till sex månader, säger va-ingenjör Johan Grees.

Karolina Stenroth berättar att membrantekniken används på annat håll i Sverige, bland annat på västkusten och på Gotland finns en nästan identisk anläggning som den i Gävle. Hon menar att satsningen skapar trygghet för vattenförsörjningen i Gävle, där industri, bostäder och andra arbetsplatser tillsammans konsumerar 22 000 kubikmeter vatten varje dygn.

– När membrananläggningen går för fullt ska vi inte behöva riskera att tvingas införa nya ransoneringar. Samtidigt är vatten en resurs som alltid måste hanteras med smarthet, säger Karolina Stenroth.