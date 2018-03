Englandsbandet Smokie, som spelat runt om i världen i drygt 40 år och sålt mer än 30 miljoner skivor, besöker Hedesunda i sommar.

Den 31 juli väntar en exklusiv spelning på Ön.

Bandets största hit "Living Next Door to Alice" släpptes i november 1976 och bland övriga hits kan "Lay Back in the Arms of Someone", "Oh Carol" och "Needles and Pins" nämnas.

