Viltolyckorna minskar i Gävleborg

I Gävleborgs län skedde mellan januari och september i år drygt 5 olyckor per 1000 registrerade personbilar, vilket är en liten förbättring, jämfört med förra året visar ny statistik från Försäkringsbolaget If. Antalet påkörda älgar under peioden har minskat från 131 förra året till 120 i år.

Jämfört med samma period januari till september förra året har viltolyckorna i hela landet ökat med nästan 11 procent.

– I gryningen och skymningen är risken för olyckor störst eftersom många djur förflyttar sig för att leta föda, Riskområden är skogsområden med vattendrag på ena sidan av vägen, skogskanter, kalhyggen och områden där viltstängsel börjar och slutar, säger Dan Folcner, motorexpert på If.