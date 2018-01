Gävlebandet Leiah firar 20 års-jubileum – återsläpper klassisk platta på vinyl

"Det bästa som har gjorts i Gävle". Så löd en recension efter att Gävlebandet Leiah släppt ”Surrounded By Seasons”. Med David Lehnberg och Annsofie Lundin (Min Stora Sorg) i spetsen skördade de stora framgångar i såväl Sverige som i Europa genom att vara förband åt band som At The Drive In, Hot Water Music och The Get Up Kids.

1998 bildades bandet i Gävle och nu, 20 år senare, återsläpper de sin klassiska skiva från 2001 ”Surrounded By Seasons”. Skivan kommer först att släppas digitalt och senare i år kommer en vinylversion.

Bandet har även planer på att släppa sitt hyllade album "Sound And Diversity" från 2002 på vinyl under året.