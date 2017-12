Gävlerapparen Yra släpper singeln "WYA" med Bonbon

GD har då 2017 snart är slut försökt sammanställa all musik med Gästrikland-koppling släppt detta år i en Spotifylista. Just nu ligger den på närmare 900 (!) låtar.

Fredag 1 december blir listan ännu mer välfylld då Hamrångetjejen Jessica Bohlin släpper albumet "Julmusik" med Rasmus Gozzi. Vi har också berättat att Andersbergskillen Jesper Wikström kommer ut med debut-ep:n "Bit för bit" samma fredag.

Men det stannar inte där. Rapparen Yra från Gävle, som 2009-2012 gick estetiska programmet för musik på Vasaskolan i Gävle, släpper singeln " WYA" (uttalas "Where U At) tillsammans med Bonbon, som ursprungligen är från Insjön i Dalarna. De ingår i det hundra procent kvinnliga hiphopkollektivet BO$$$A GANG med säte i Stockholm, där stora delar kommer från just Gävle. Inte minst dj:n och producenten Sofi Pousette (Sandviken= länk). Nyligen var Bonbon och Yra förband till Frida Scar under hennes releasefest på Kungen i Sandviken. Vad "WYA" handlar om skriver duon i ett pressmeddelande:

"Smsen som ramlar in i din inkorg efter krogstängning och om att råka bli kär i sitt booty call. (egentligen handlar den om när BONBON blev utslängd ur en bil av sitt booty call en sommarnatt klockan 03:nånting. Aja, men that's another story)".

Musikvideon till Bonbon och Yras "WYA":

Sedan utkommer Diskodans Recordings med säte i Kungsgården house-ep:n "The Bomb" med artisten Le Cantaloupe, alias för Petri Jokinen. Medföljer gör remixer av Gävlebaserade Robin Forest och Mukonda.

Därtill har Helges sångstudio-nestorn Johan Jämtberg under dagen släppt popsingeln "Hurricane" med den ryska artisten Katya Ryabova på sin label Always Music. Den har han producerat med parhästen sedan många år, tillika ett välkänt namn i Gävles musikkretsar: Mikael Gunnerås.

För en vecka sedan kom även Martin Engström, tidigare i Järbobördige John Lindbergs trio en julskiva i countryskrud - under namnet Martin Riverfield And The Wheels Of Fortune Band. Gästar gör Gävleorganisten Martin Borgh.

Det ryktas även om att Gävlebaserade skivbolaget Lamour ska släppa sin årssamling "Because We Love Music 2017" inom det närmaste.

Kolla som sagt gärna in GD:s lokala Spotify-playlist och säg till om vi glömt något Gästrikland-släpp utgivet 2017.

