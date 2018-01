Här är nya nattklubben i Gävle - Fenix blir Cube

Lokalen i restaurangen Mezopotamyas källare på Södra Kungsgatan 31 blev Fenix i slutet på 2015. Dessförinnan hade det under några månader samma år drivits som Star Club och innan det var namnet Arena. Nu presenterar de nya arrangörerna Johan Hedlund (tidigare fast dj på Olivia) och Robert Swietoslawski (ex-resident dj på Slick City) satsningen Cube som flyttar in i gamla Fenix lokaler under 2018.

– Lokalerna har precis det vi letat efter: intimitet. Med en kapacitet på ca 300 personer blir vi antagligen en av Sveriges minsta nattklubbar, säger Robert Swietoslawski i ett pressmeddelande.

"Folkligt" är ledordet för den nya klubben, där det dock kommer finnas möjlighet att boka drinkbord.

– Vi bestämde oss tidigt för att inte ha en VIP-avdelning av den anledningen att vi själva inte kan relatera till den grejen. Det skulle kännas fel att ha ett område i sin klubb som man själv inte hade kommit in i, förklarar Johan Hedlund vidare i pressmeddelandet.

Vanliga nattklubbskvällar kommer hållas fredagar och lördagar. Därtill kommer house- och techno-koncepet QB samt Cube Live där det kommer fokuseras på livemusik inom rock och pop.

– Vi vill kunna attrahera både den breda massan och även den publik som gillar mer svårsmält musik. Vår klubb kommer under fredagar och lördagar spela väldigt mainstream men vi vill samtidigt dra vårt strå till stacken och bidra till Gävles växande underground och indie-scen de gånger vi arrangerar QB och Live, säger Robert Swietoslawski.

Krogens ägare Hasan Tercan kommenterar också den nya satsningen Cube i pressmeddelandet.

– Så fort jag fick Cube presenterat för mig kändes det bra. Vi har letat efter ett nytt koncept inför 2018 och med den kunskap och driv killarna besitter så känner jag mig säker på att vi kan bygga någonting intressant tillsammans.

Nu söker Cube ny personal.

– Vi söker bartenders, diskplock samt garderob/entré-personal och är man intresserad av att jobba hos oss kan man skicka in sin ansökan via den mail som kommer att dyka upp på våra sociala medier, säger Johan Hedlund.

