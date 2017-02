Efter insamlingssuccén i Musikhjälpen – nu prisas Hoforsduon: "En stolthet"

Marita Söderström startade Musikhjälpen-insamlingen "Med kärlek från Hofors" och det gick minst sagt över förväntan. Hoforsborna lyckades samla in hela 1 240 660 kronor, vilket är den högsta noteringen hittills i Musikhjälpen.

Under torsdagen belönades Marita Söderström och hennes sambo Emil Eriksson med priset Årets marknadsförare 2016, som delades ut av Marknadsföreningen Gävleborg MiX.

Så här lyder motiveringen:

"Med en stor portion keativitet och strategiskt arbete har de skapat ett stort engagemang med små medel. Genom sitt initiativ har de lyft fram Varumärket på Sveriges scen. De har engagerat en hel kommun och fått invånarna att ta till sig det nya platsvarumärket i så hög grad att vissa till och med tatuerat in det på sina kroppar. "Med kärlek från Hofors" är det privata initiativet som samlat in mest pengar under hela Musikhjälpens historia och fått genomslag i media över hela Sverige."

Marita Söderström hade inte räknat med att få kliva fram för att ta emot diplomet.

– Både jag och Emil tyckte det var fantastiskt roligt att ens vara nominerade. Jag visste inte att det fanns ett sånt här pris och det kändes ganska osannolikt att vi skulle få det. Det fanns andra etablerade företag som var nominerade och det vi gjorde skedde ju ideellt, säger Marita Söderström och fortsätter:

– Vi blev både chockade och förvånade att vi vann. Det kändes fantastiskt roligt att få berätta för en ny publik vad Hofors gjorde de här veckorna, och jag kände en stolthet över att ännu en gång få ösa guld över Hofors.

Gefleortens mejeri (med reklambyrån Lundberg & Co) prisades för Årets reklamkampanj 2016, som delades ut av Mittmedia i samarbete med Marknadsföreningen Gävleborg MiX. Kampanjen "En historisk kovändning" låg bakom utmärkelsen.

Så här lyder motiveringen:

"Årets vinnare har haft modet att bryta normen på kommunikationen för dess bransch. Från grön kulle, svartvit ko och en leende bonde till hertiginna och riddare. I en stenhård konkurrens med nationella och globala aktörer har vinnaren tagit ett helt nytt grepp och gått sin egen väg. Vinnaren har på ett genomtänkt sätt använt sig av en bred mediamix där traditionella medier fått stort utrymme för hög räckvidd samt närvaro i digitala och sociala medier som blivit omtalat och fått organisk spridning. Kampanjen svarar upp mot alla kriterier till årets kampanj – "en kampanj byggd på kreativitet, fantasi, mod, smartness och där dessutom annonsören fått bra effekt"."

