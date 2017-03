Efter omröstningen – det blir namnet på torget i Hofors

Under februari har det på Hofors kommuns hemsida pågått en omröstning kring vad torget i samhället officiellt ska heta.

De tre förslagen som medborgarna kunde rösta på var Teaterplan, Njuren eller Kärlekens torg men det gick också att lämna in något helt eget.

LÄS OCKSÅ: Slutgiltiga summan för Hoforsbössan: 1,2 miljoner – krossar tidigare Musikhjälpenrekord

Omröstningen avslutades den 26 februari och under tisdagens kommunstyrelse slogs det fast att det nya namnet blir Kärlekens torg, det skriver P4 Gävleborg.

Innan det blir helt klart måste dock namnet beredas i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd med anledning av att det måste vara möjligt för exempelvis ambulans och polis att hitta till platsen.

Hofors uppmärksammades stort nationellt under Musikhjälpen förra året då det samlades in över en miljon kronor under insamlingsnamnet "Med kärlek från Hofors".

Insamlingen blev rekord i Musikhjälpens historia och initiativtagarna för kampanjen från Hofors var Marita Söderström och Emil Eriksson som båda också prisades som årets eldsjälar i Hofors för sin insats.

LÄS ÄVEN: Hit går Musikhjälpen-pengarna från Hofors

Håkan Eck är Strategi- och servicechef i Hofors kommun och han säger till radion att den insamlingen nu också smittat av sig på det nya torgnamnet.

– Kärlekens torg kommer ju från Musikhjälpen och då blev det så hos oss att folk samlades under Musikhjälpen vid det här torget och då tyckte många människor att det skulle passa bra att döpa det till Kärlekens torg, säger han till P4 Gävleborg.

LÄS OCKSÅ: Nu är "Med kärlek från Hofors"-skyltarna uppe: "Hoforsborna är verkligen värda detta"

LÄS ÄVEN: Samlade in pengar till Musikhjälpen – utsedda till årets eldsjälar i Hofors

LÄS MER: Cyklar till Musikhjälpen med pengar

LÄS MER: Ekenberg: "Äntligen får Hofors chans att visa en annan sida"