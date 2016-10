Kritik mot bristande sekretess i sjukvården – patient: "Jag fick se känsliga uppgifter om andra"

All journalhantering är sedan länge datoriserad i Region Gävleborg. För vårdpersonal är det enkelt att leta upp en patients journal och ta fram uppgifter som behövs till exempel inför en undersökning eller ett labprov.

Men för att få läsa en patients journal måste man ha giltigt skäl. Att bara kika i en journal av nyfiikenhet är förbjudet och kan klassas som dataintrång.

Inom Region Gävleborg finns en oro för att uppgifterna i journalerna blivit för lättåtkomliga. Det är allför enkelt att gå in och läsa i journaler som man inte ska ha tillgång till. Personal har, anonymt, vänt sig till Datainspektionen med klagomål över de brister de menar finns i journalsystemet Melior. De hävdar också att regionen inte tillräckligt informerat regionens anställda om gällande bestämmelser i patientdatalagen.

Datainspektionen har nu inlett en granskning av hanteringen av personuppgifter inom Region Gävleborg.

– Det här tar vi på stort allvar. Därför har vi genomfört en inspektion på plats i Gävle för att ta reda på hur systemet Melior fungerar och för att se om det finns brister i det, säger Maria Bergdahl, jurist på Datainspektionen.

Maria Bergdahl säger att det är mycket viktigt att behörigheten till patientuppgifter begränsas.

– Patienter utgår sannolikt från att personal som man träffar i vården kan ta del av ens uppgifter. Det många patienter kanske inte tänker på är att om behörigheterna är väldigt vida så kan all personal hos vårdgivaren ta del av ens uppgifter. Har man då väldigt känsliga uppgifter i sin journal så vet man aldrig att det bara är ”rätt” personal som kan ta del av uppgifterna, säger hon.

Det är också viktigt för patienternas förtroende för sjukvården att integritetsskyddet fungerar, betonar hon.

Roger O Nilsson, chef för Division Medicin-psykiatri och Division Primärvård, säger att han välkomnar granskningen.

– Det finns säkert saker vi kan göra bättre. Vi väntar nu med spänning på vad Datainspektionen kommer fram till, säger han.

GD har varit i kontakt med en patient som har dåliga erfarenheter av journalhanteringen på en hälsocentral i västra Gästrikland. Vid tre tillfällen när hon besökt hälsocentralen har hon kunnat ta del av andra patienters journaler via datorskärmar.

Två gånger berodde det på att patientuppgifter fanns kvar på skärmarna av misstag. Vid ett av tillfällena visade läkaren ett sjukintyg från en annan patient för att belysa hur "krångligt" han menade att systemet var.

– Jag fick se väldigt känsliga uppgifter om patienterna, det var obehagligt, säger kvinnan.

Efter detta bestämde hon sig för att ta reda på hur många på hälsocentralen som går in och läser i hennes journal. Hon beställde ett loggutdrag och det gav ett anmärkningsvärt resultat. Bara under det senaste året hade personal loggat in 278 gånger i journalen .

– Det är väldigt mycket. Det visade sig att det fanns rimliga förklaringar till många av inloggningarna. Det var läkare, labpersonal och andra som jag vet varit inblandade i min vård. Men det fanns också inloggningar från sköterskor som jag inte haft någon vårdkontakt alls med. Vissa hade dessutom varit inne i journalen väldigt länge, säger patienten.

Hon säger att hon nu kommer att göra en anmälan till patientnämnden för att det hela ska utredas.

Börje Svensson, chefläkare i primärvården i Gävleborg, känner inte till det enskilda fallet men säger att det inte nödvändigtvis är orimligt med 278 inloggningar i en patientjournal under ett år.

– Bara ett besök på en hälsocentral kan generera 10-15 fullt legitima inloggningar. Besöker man sjukvården relativt frekvent så kan antalet inloggningar bli högt, säger han.

Att personal av misstag visar andra patienters journaler är inte bra men det är inte helt ovanligt.

– Jag har själv gjort det misstaget flera gånger. Jag vill gärna att patienten ska få se vad som står i journalen och brukar visa det på skärmen. Det har tyvärr hänt att jag glömt att byta bild på skärmen så att patienten fått se en annan patients journal, säger Börje Svensson.

Hans uppfattning är att vårdanställda i Region Gävleborg generellt hanterar uppgifterna i patientjournalerna på ett bra sätt och är väl medvetna om vilka regler som gäller.

– Sedan finns det förstås enstaka övertramp men sådana är svåra att skydda sig emot.

Dagens datorbaserade journalsystem ger Börje Svensson som läkare snabbt tillgång till en mängd uppgifter om den patient som besöker honom. Han kan se vad som gjorts med patienten tidigare, inte bara på den egna hälsocentralen utan även på andra mottagningar och sjukhus.

– Det gör det enormt mycket lättare att ställa säkra diagnoser. Det är en dramatisk förbättring jämfört med tidigare.

