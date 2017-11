Lantmäteriet säger nej till Kärlekens torg i Hofors

Planerna kopplas förstås till att Hoforsborna samlade in mest pengar av alla till Musikhjälpen 2016 och att torget där insamlingskampanjen slår upp sin bur under insamlingsveckan alltid kallas för just Kärlekens torg.

Men nu har förslaget i Hofors stött på patrull. Lantmäteriet tycker inte att namnbytet är någon bra idé.

"Frågan är om kopplingen till Musikhjälpen kommer vara solklar för kommuninvånarna om 30-40 år", skriver Lantmäteriets utredare och påpekar att området mellan Folkets hus, Sommarteatern och Ica redan kallas Teaterplan.

Kommunens strategi- och servicechef tycker inte heller att namnbytet är någon bra idé.

– Det baseras på de svar som vi fått in från bland annat Lantmäteriet och hembygdsgårdar. Men det är politikerna som fattar det slutliga beslutet, säger han till Nyhetsbyrån Siren.

Kommunstyrelsen presenterar sitt beslut den 21 november.

LÄS MER: Efter omröstningen – det blir namnet på torget i Hofors

LÄS ÄVEN: Hit går Musikhjälpen-pengarna från Hofors