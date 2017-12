22-åringens vänner vittnar om helgen när Tova Moberg mördades – och varför de ljög för polisen

Läs mer: Liverapport: Följ rättegången om mordet på Tova Moberg – nu förhörs vännerna

Under torsdagen fortsatte rättegången i fallet Tova Moberg. Flera vittnen hördes under dagen, däribland de två män som från början också var misstänkta för brott.

Det handlar om två vänner till 22-åringen, en barndomsvän och en kompis, som till och från bott på gården mellan Iggesund och Forsa. De har alla tre varit goda vänner och umgåtts väldigt mycket.

Först ut att vittna var kompisen som under mordhelgen ställde sin husvagn på tomten efter ett gräl med sin egen familj.

Han inledde med att berätta att han känt 22-åringen i sex år. De har umgåtts nära väldigt länge.

22-åringen tittade inte på kamraten, utan fäste blicken i nämndemännens bord.

Läs mer: Vittnena träder fram – vi sände live inför fjärde rättegångsdagen i fallet Tova Moberg

Kompisen berättade om dagarna kring då Tova mördades.

Under lördagen ställde kompisen sin husvagn hemma hos 22-åringen, på gården. Den andra kompisen som bor där, en barndomsvän, hade ett rum i huset. På lördagen var alla tre på gården, men därefter lämnade barndomsvännen och en annan person tomten.

Kvar var kompisen med husvagnen och 22-åringen.

Kompisen berättade vidare om hur han under lördagen åkte och hämtade Tova i Forsa tillsammans med expojkvännen. Enligt honom fick han inte säga till någon att de skulle hämta Tova. Det hade 22-åringen sagt.

– Varför inte? Fick du någon uppmaning om varför du inte fick säga det? frågade åklagare Christer Sammens.

– Nej inte direkt, svarade kompisen.

– Jag får uppfattningen att det var ett väldigt hemlighetsmakeri för att Tova skulle hämtas, stämmer det? frågade Christer Sammens.

– Ja, säger kompisen.

Under förhöret kramar Tovas mamma om en berlock.

Läs mer: Åklagaren skeptisk till expojkvännens nya uppgifter: "Inte särskilt trovärdig"

Efter Tova hämtats sätter de sig i köket hos 22-åringen. De pratar, dricker och umgås.

Enligt kompisen ska 22-åringen ha sagt till honom att en tungt kriminell person skulle komma till gården under lördagskvällen. Det ska ha varit anledningen till att alla blev bortkörda.

Expojkvännen ska även ha sagt att en annan tjej skulle komma under kvällen, men det trodde inte kompisen på.

Efter en kort stund, kanske tjugo minuter, åkte kompisen till Delsbo på cruising med de andra.

– Vi gick ut, han låste dörren och gick upp, berättade kompisen.

Vi gick ut, han låste dörren och gick upp.

Senare under natten skriver 22-åringen upprepade gånger till sina två vänner att de inte får komma hem än. Det vittnar båda om i rätten.

- Så vi åker något varv på stan, sedan åker vi och sover hos en annan person, säger kompisen i rätten.

Läs mer: 22-åringen om känslorna efter mordmisstankarna: "Kändes som jag blev hackad på"

På söndagen åker alla tre tillbaka till gården för att fixa en båt.

Expojkvännen ska under söndagen ha berättat samma historia som han vidhållit under utredningen för vännerna – att en "utlänning" ska ha plockat upp Tova under kvällen, och att hon då lämnat gården.

Vid ett tillfälle åkte de alla in till stan för att köpa spackel till båten. De tar en sväng till Frasses för att äta. 22-åringen var då så pass trött att han håller på att somna, berättar kompisen.

- Jag kommer ihåg att jag blev sur på honom för att han inte kunde bete sig, han satt och halvsov vid bordet. Jag sade till honom att han får ta och bete sig, inte sitta och hänga sådär, så att folk där inne sitter och kollar, säger kompisen inför rätten.

Jag kommer ihåg att jag blev sur på honom för att han inte kunde bete sig, han satt och halvsov i bordet.

Efter turen till stan åker kompisen hem till sig för att hämta en bil. När han kommer tillbaka till gården är båtarbetet tänkt att fortsätta.

Men kompisen berättar att 22-åringen går iväg och pratar i telefonen.

- Efter ett tag kommer han tillbaka och är orolig och säger att vi borde åka därifrån. Han trodde att eftersom han som var med Tova sist att polisen skulle misstänka honom, det var så jag uppfattade det, säger kompisen inför rätten.

Läs mer: GW om mordmisstänkte 22-åringen: "En ganska klassisk typ"

Han berättar om hur expojkvännen uppmanar de två vännerna till att ljuga för polisen. Samma sak vittnar även barndomskompisen om i rätten under sitt förhör.

- Så vi gjorde det då, dum som vi var. Jag säger det som 22-åringen sade att jag skulle säga, berättar kompisen.

Sedan är det lite tryckt stämning på gården, berättar kompisen. Han kände sig inte bekväm med att ljuga.

När polisen kommer till gården igen särar de på de tre männen, och enskilda förhör hålls med dem. Men historierna går inte ihop, och det slutar med att polisen tar med alla tre vännerna till polisstationen.

När förhöret i tingsrätten var slut lämnade kompisen salen med tunga steg.

Därefter förhördes den andra vännen till 22-åringen, barndomsvännen som bott i huset.

Barndomskompisen säger sig inte ha vetat om att expojkvännen var anmäld för misshandel av Tova.

Han berättar om lördagen på ungefär samma sätt som kompisen. Om hur sällskapet hänger på gården, tills dess att de blir uppmanade att åka av 22-åringen. Expojkvännen ville "prata ensam" med mannen med husvagnen.

Läs mer: Starka känslor när Tovas föräldrar vittnade i rätten – berättade om mordnatten

Även barndomskompisen vittnar om hur expojkvännen stoppar dem från att komma tillbaka till gården under natten. Han medger att han blev lite överraskad över att de inte fick komma hem.

Vid ett tillfälle under natten ringer expojkvännen till barndomskompisen. 22-åringen flåsar under samtalet, berättar vännen. Men han vet inte varför.

Barndomsvännen berättar vidare om hur de sov på annan plats, och hur alla tre på söndagen är tillbaka på gården för att fixa en båt.

Han berättar vidare om söndagen. Om turen till stan, och restaurangbesöket. Även barndomsvännen intygar att 22-åringen somnar till på Frasses. Enligt barndomsvännen ska den mordmisstänkte även ha nickat till under båtfixandet. Han ska ha varit nära att somna med slippappret i handen.

Läs mer: Försvaret i rätten: "En till person skulle kunna ha hjälp till"

När Christer Sammens frågar barndomsvännen kring lögnerna för polisen under söndagen blir mannen väldigt fåordig. Han svarar mumlande, tyst.

– Man började ju fundera då liksom, vad som hade hänt, säger han inför rätten.

När Christer Sammens frågar hur det kändes efter att ha ljugit för polisen, har barndomsvännen inget svar. Åklagaren frågar senare hur han känner inför sitt eget agerande idag.

– Ja...knäppt? svarar barndomsvännen frågande.

– Lite skämmigt? frågar åklagaren.

– Mm... mumlar mannen till svar.

Uppgiften som framkom under onsdagen, när 22-åringen för första gången berättade för rätten att han blivit bestulen på 2000 kronor under mordnatten, att han hade hört röster på gården under natten, är inget barndomskompisen känner igen.

Man började ju fundera då liksom, vad som hade hänt.

Läs mer: Simklubben om sorgen efter mordet på Tova Moberg: "Hon såg varje barns styrkor"

Gemensamt för 22-åringens två vänner är att de båda frågas ut om en särskild bekant i rätten.

Det är en man som polisen utrett som den kriminella person som 22-åringen refererat till, när han berättat om att en man kom till gården efter att Tova åkt.

Åklagaren tror att den personen är påhittad. Polisen har sett över flera möjliga personer och uteslutit alla som skulle kunna vara den kriminelle.

Men det finns en bekant till alla tre, en ung man som har ett smeknamn likt namnet på den kriminelle. När 22-åringen sagt åt sina kompisar att de måste lämna gården, och sagt att det varit på grund av den kriminelle mannen, har båda vännerna trott att expojkvännen menat den personen.

Men 22-åringen menar att han inte syftat på den bekante, utan en annan kriminell man.

Under dagen kommer flera personer som varit på plats vid och omkring gården att höras i rätten.

Följ liverapporteringen direkt från salen här.

Vi sände live om de nya uppgifterna - se reprisen här: