Jill Johnson tar succéshowen med extra allt till Gävle: "En ynnest att få göra det här"

I fjol medverkade hon i "Så mycket bättre", hon fick full pott när hon spelade på Gävle konserthus i fjol och nu i höst sändes tredje säsongen av "Jills Veranda". Dessutom spelas nu föreställningen "That's life" för fulla hus på Gothia Towers i Göteborg. Jill Johnson går från en stor grej till en annan och under 2018 kommer hon att fortsätta i samma anda.

Med start i februari tar Jill nästa steg och tar med sig hyllade "That’s Life" ut på en stor Sverigeturné. Den 10 mars kommer hon till Gävle Konserthus.

– Det hade blivit en bluesig jul för mig om jag inte hade fått åka ut med den i landet. Jag är inte redo för att sluta med den än, det är nu jag blommat ut ordentligt, säger Jill Johnson.

För Plus-kunder: Jill Johnson avslutade sommarens konsertfest på Skule Naturscen i Sundsvall – se alla bilder från kvällen här

I två och ett halvt år har Jill jobbat fram föreställningen tillsammans med musikproducenterna Mikael Gordon-Solfors och Patrik Krall. Resultatet blev en fullspäckad show med storband, luftakrobatik och nycirkusartister – samt utrymme för Jill att visa ytterligare en sida av sig själv. För att nå dit har de har grävt djupt i den amerikanska låtskatten och gjort en gedigen research för att få till showen som inte kan ses som annat än en succé.

– En sådan här stor show har jag inte sett tidigare i Sverige. Det känns dessutom häftigt att det är en kvinna som får vara i centrum i en sådan stor satsning. Det är en ynnest att få göra det här, säger Jill och Mikael Gordon Solfors tillägger:

– Det är en storslagen föreställning som verkligen har extra allt. Jag är imponerad över Jills mod att våga göra en sådan föreställning som inte funnits innan i Sverige. Jag är så stolt över henne. Varje moment är noga genomtänkt för att allt ska hålla hög kvalité och jag tycker att vi har lyckats, säger Mikael.

Idén kom till Jill under tiden hon spelade in albumet "Songs For Daddy" som är en hyllning till hennes pappa.

– När jag var liten spelades det musik hemma hos oss hela tiden. Vi hade en vinylspelare som både mamma och pappa använde flitigt, men också vi barn. Spelade vi inget där så stod radion igång. Det fanns alltid musik runtom mig och mycket kom från den klassiska amerikanska låtskatten, säger hon och fortsätter:

– Så jag bestämde mig för att hylla min pappa och när vi spelade in plattan sa orkestern att de inte får chans att spela sådan musik längre. Så jag slängde ut frågan till Micke om det var möjlig att ta med sig ett 20-mannaband, och det gick ju, säger hon och skrattar.

Och det är just ikonerna som står i fokus, de som lämnat ett avtryck i musikhimlen – både på nya och gamla dar. Artister som tolkas är allt från Beyoncé till James Brown.

– För mig har det varit viktigt att göra research och gå på djupet kring de ikoner vi hyllar. För mig är en ikon någon man kan se upp till. Någon som exempelvis har förgripit sig på barn eller gjort något annat typ av hemskt brott kan jag omöjligen se som en ikon.

Jill Johnson turnéplan våren 2018

2/2 Helsingborg, Helsingborg Arena

3/2 Varberg, Sparbankshallen

9/2 Karlskrona, NKT Arena

10/2 Växjö, Fort Nox Arena

11/2 Trollhättan, Arena Älvhögsborg

16/2 Örebro, Conventum Arena

17/2 Skövde, Arena Skövde

18/2 Jönköping, Konserthuset

22/2 Uppsala, Konsert & Kongress

23/2 Västerås, Bombardier Arena

24/2 Norrköping, Louis de Geer

25/2 Karlstad CCC

2/3 Malmö, Malmö Arena

3/3 Linköping, Konsert & Kongress

4/3 Eskilstuna, Stiga Sports Arena

9/3 Falun, Jalas Arena

10/3 Gävle, Konserthuset

11/3 Östersund, Sporthallen

15/3 Luleå Energi Arena

16/3 Umeå Energi Arena

17/3 Sundsvall, Sporthallen

23/3 Halmstad Arena

24/3 Kalmarsalen