Katastrofstart när GGIK tappade poäng mot tabelljumbon: "Det är fan helt oacceptabelt – folk blir så jävla egoistiska"

Fyra raka segrar och en femteplats i serien.

Mot tabelljumbon Wibax Patriot skulle Gävle GIK – utifrån vad det såg ut som på spelarna – bara ställa in skorna och spela hem matchen.

Men Piteålaget hade inga planer på att låta sig besegras så enkelt, och tog ledningen redan efter nio sekunder. Efter sexton minuter läste resultattavlan 0–3. En katastrofstart gör GGIK hemma i Gavlehov.

Vad hände i första perioden egentligen?

– Jag skulle också vilja ha ett jäkligt bra svar på det, men dessvärre har jag inte det just nu. Jag måste se matchen en extra gång eller två för att se vad vi egentligen sysslar med. Det känns som att vi inte är här och inte vill vara här över huvud taget. Fokus är kvar någon annanstans, om det är kvar i omklädningsrummet eller var det är, det kan man fråga sig, säger GGIK:s tränare Andreas Lindström till Sporten och fortsätter:

– Redan på uppvärmningen såg man att det var dåligt fokus och sen tog vi med oss det in när vi skulle spela matchen. Det här är under all kritik. Så här får det inte se ut. Det här är inte Gävle.

Man kunde nästan tro att det varit någon lagfest eller något dagen innan?

– Jag förstår att det kan se ut så utifrån nästan. Jag tycker också att alla var allmänt trötta och slitna. Men det är något vi har sett hela veckan. Det har varit segt och dåligt fokus. Det är klart och tydligt att vi måste göra mer än vad vi nu sysslade med och inte bara gå ut och ställa in skorna.

I slutet av första perioden reducerade hemmalaget två gånger om genom Alexander Larsson, men spelet laget bjöd de 231 åskådarna på var inget vackert sådant. Allt för ofta blev det stillastående i anfallsspelet, där passningsspel, rörelsemönster och kämpaglöd var som bortblåst.

– Jag tror det är underskattning och att det är fokus på andra saker som sagt. Det kommer hit killar och har med sig spel och sånt och det läggs fokus på det i stället för att vi faktiskt ska spela och vinna den här matchen. Det är fan helt oacceptabelt egentligen, säger Lindström.

I slutminuterna blev det lite nerv i matchen efter att Gävle först reducerat och sedan kvitterat i mitten av den tredje perioden. I en match som GGIK på pappret skulle vunnit enkelt lyckades man till slut att rädda en poäng.

– Vi gjorde det lite bättre i sista perioden. Lite närmare än vad vi ska prestera, men ändå tycker jag att det är långt under vår nivå mot vad vi ska kunna prestera mot ett lag som Wibax. Det är så här det ser ut när man går ut med fel inställning. Sen att vi får oavgjort, det är väl okej med en sen här match i bagaget.

Surt att tappa poäng mot tabelljumbon?

Surt och surt. Vi får vad vi förtjänar. En sån här match ska vi kunna avgöra efter 20-30 minuter. Vi är så pass mycket bättre normalt sett. Men de spelar ett tätt försvarsspel vilket vi haft problem med. Det slutar med att folk blir så jävla egoistiska så att det är osannolikt. Då vinner vi inga matcher. Vi måste kunna utnyttja alla vi har på banan.

Matchfakta:

Första perioden: 0–1 (0.09) Marcus Renberg (Joel Grape Tjernström), 0–2 (9.13) Elias Nyström (Grape Tjernström), 0–3 (16.03) Nyström (Jonas Landström). 1–3 (18.22) Alexander Larsson (Nicklas Gustafsson), 2–3 (19.54) Larsson (Magnus Johansson).

Andra perioden: 2–4 (10.13) Tom Eklund (Erik Nilsson).

Tredje perioden: 3–4 (6.34) Andreas Dahlqvist (Oliver Frykman), 4–4 (11.56) Tobias Ronnerfors (Henrik Söderkvist).

Fjärde perioden: –.

Skott: 37–21 (8–8, 16–7, 10–4, 3–2).

Utvisningar: -.

Domare: Martin Gustafsson, Andreas Svensson.

Publik: 231 (Gavlehov).

Så spelade GGIK:

Målvakt: Felix Andersson. Förstafemman: Anders Nygren, Sebastian Jonsson-Linderdahl – Nicklas Gustafsson, Alexander Larsson, Andreas Dahlqvist. Andrafemman: Henrik Söderkvist, Oliver Frykman – Oskar Strand Söderholm, Jepser Lundgren, Wiktor Johannesson. Tredjekedjan: Rasmus Arvidsson, Anton Arvidsson, Tobias Ronnerfors. Extraback: Magnus Johansson.