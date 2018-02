Köldchocken: Nationellt isdygn väntas – för första gången på två år

Under måndagen uppmättes det låga temperaturer i Gästrikland. Allra kallast var det i Åmot med minus 26,7 och i Gävle med minus 22,9 enligt SMHI:s tabell.

Mätningen ska ha gjorts mellan klockan 07-19 den 5 februari. Allra kyligast i Södra Norrland var det i Hemling där temperaturen kröp ner till strax under minus 30.

Köldknäppen har dock inte bara drabbat Gästrikland och Södra Norrland. Även i resten av landet får man ta på sig mössa och vantar. Under tisdagen väntas enligt SMHI ett så kallat nationellt isdygn, då temperaturen under 24 timmar håller sig under nollstrecket i hela landet.

Det senaste nationella isdygnet inträffade vintern 2016, då totalt tre isdygn ägde rum i landet. Statistiskt sett infaller de flesta nationella isdygnen i januari och februari.

