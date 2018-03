Lista: Svartanatt bäst när Gästrikesläppen i mars sammanfattas

* Svartanatt - Starry Eagle Eye (album, 2 mars)

Ett riktigt helgjutet andra album av Svartanatt firades med spelning på Kungen i Sandviken förra veckan. Ta chansen att se dessa killar från Sandviken, Valbo och andra platser, eller lyssna bara på albumet, som låter minst lika bra som levande. Genombrott nästa. Under samma spelning fick vi även veta att en gitarrist i Second Sun är från Sandviken.

* Alpha Mound - Dvala (kassett)

Lamours tredje kassettrelease är med Alpha Mound från Sandviken. Även känd som killen som mastrar väldigt mycket av den lokala musiken från Gästrikland.

* Våra lokala Imagine-artister

Förra veckan var det final för Imagines lokala uttagning. Det blev hälsingevinst, men från Sandviken uppträdde bland annat rapparen Osama MC Oscar vars Soundcloud du hittar här.

* Greybeards - Fast Asleep

Ännu ett smakprov från Greybeards kommande platta "For The Wilder Minds" är ute nu. Halva albumet är inspelat i studio Sound Society och hälften i Kenneth Skoglunds studio i Skutskär, Sound Control Sweden.

* Kurt Järnberg Big Band - Down Memory Lane Vol. 4

Gävleblåsaren Kurre Järnbergs retrospektiva inspelningar utkom under mars med en fjärde volym på labeln Riverside Records. Se tidigare skrivet om saken.

* LRN - Soul Searching (album, 23 mars)

Gävlerapparen LRN (Linus Nordin) släppte albumet "Soul Searching". Här hittar du bland annat låten "Keep It Real" som även fått en musikvideo.

* Promovideo Gävle Symfoniorkester:

Gävle Symfoniorkester spände musklerna med en presentationsvideo. De släppte också album baserat på italienska kompositören Vito Palumbos kreationer 10 mars.

* Oestergaards - Rötter (kassett), 9 mars, Lamour.

Älvkarlebybaserade Oestergaards droppade kassetten "Rötter" som även kommer digitalt framöver. "Årets mörkaste release" enligt skivbolaget.

* New Mexican Doom Cult - Vicious Count (21 mars) Singel

Nytt spännande stoner/doom/fuzz-projekt från Gävle: New Mexican Doom Cult släppte låten "Vicious Count". Medlemmar är bland andra Emil Alstermark och Nils Ahnland och mer musik är att vänta från kombon. För fans av tidiga Stillborn!

* Prince Mathicks - Love & Desire 3 (EP, 23 mars)

Jacob Pettersson, 19 år från Sandviken levererar beats på reguljär basis. Senast i raden är hans beattape eller ep: "Love & Desire 3" som baseras på kärleksfulla gamla soullåtar i ny hiphopkostym. Kolla även in hans crew Cash Out Clique.

* Rikard Sjöbloms Gungfly - Att för barn som tror på sagor läsa högt när kvällen kommer (album)

16 mars släpptes denna platta som ursprungligen var tänkt att heta "Gungfly 3". Av olika anledningar blev den liggande, men är nu avtäckt, skriver Gävlebon Sjöblom på Facebook. Dessutom väntar en stor cd-box med alla Gungflys alster.

* Flat Foot - The Man From Soroca (16 mars) EP

Lokalt anknutna Flat Foot släppte ny ep.

* Erika Jonsson - Tailgates (10 mars)

Gävlebon Erika Jonsson är tillbaka med ett mognare countrysound på engelska.

* Magneta - Fel i hjärnan (23 februari).

Förra året blev den Gävlebördiga duon uppmärksammade för låten "Jävla svin". Nu är de tillbaka.

* Min Stora Sorg - Jag döptes av solen (9 mars)

Gävlebördiga Min Stora Sorg släppte den nya låten “Jag döptes av solen” som skrevs för nya uppsättningen av föreställningen “Kejsarn av Portugallien” på Riksteatern. Föreställningen hade premiär den 25 februari och “Jag döptes av solen” fick så stor uppmärksamhet att Min Stora Sorg släppte den som singel.

* Plasmingo - Sod Off! (Album)

"Rambo från Valbo" och "Bomhus Blues". Mer lokalt än så här blir det inte, då punkarna i Plasmingo är tillbaka med tredje cd:n på mindre än ett år.

* Famí - Better Off (musikvideo)

GD träffade countrypopgruppen Famí på Brynäs förra året då de spelade in sin musikvideo "Better Off". Nu är den klar! Se resultatet:

* Gefle Bells - Tweak That Sound (sample-samling)

Namnet trodde jag först var Gefle Balls. Tur att det var Gefle Bells. Bakom står företaget Taste Of Sound AB, som skapat ett ljudbibliotek med Rådhusets 36 klockor, vilka nu alltså finns tillgängliga för kostandsbelagd nedladdning. Innovativt!

* Systrarna Gävleborg -singelsläpp (2 mars)

Tjejerna i projektet Systrarna Gävleborg, varav flera från Gästrikland, har släppt en rad singlar. De heter: Embla, Jenny Granström, Alva Dalethsson, Zulejka, Linn Wikblad och Louise Karlsson.

* Demonical - Chaos Manifesto (album, 23 mars)

Enda lokalkopplingen här så vitt vi vet, är att medlemmen Eki Kumpulainen bor i Valbo.

* Lyssna på det som finns digitalt ovan i vår Spotifyplaylist.

Kommande:

* Hanna J är Kungsgården-baserade Diskodans recordings första kvinnliga soloartist. Hennes singel "Back To Underground", producerad av Kentomen släpps "överallt" den 27 april med tillhörande fest på Elite Grand Hotel.

* Gävlebandet Gevalius kommer med en singel 13 april och ep 20 april.

* "Naughty Boys" med Eurotix kommer inom kort som remix-ep.