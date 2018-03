Missa ingenting av påskkonsten – här är vår stora guide!

Gästrik Konst

Ingen påsk utan Gästrik Konst. För artonde året samlas konstnärer i västra Gästrikland och visar konst både i sina ateljéer men också i tillfälliga utställningslokaler. De senaste åren har konsthallen i Kulturcentrum Sandviken visat en samlingsutställning där varje medverkande konstnär har fått välja ut ett verk att visa. Konsthallen är således en bra startplats för den som vill orientera sig och leta efter verk som ger mersmak och tips om vart det kan vara värt att åka. Gästrik Konst är spritt över ett stort geografiskt område så det gäller att vara strategisk.

En annan plats att starta på är förstås restaurangen The Church i Sandvikens centrum. Där hålls nämligen årets invigningsceremoni. Invigningstalare är Shawn Afshari. Årets omslag till katalogen står Johan Thunberg för, som själv ställer ut i Gysinge. Bland andra mer namnkunniga och återkommande konstnärer under årets Gästrik Konst märks Carina Bodström, Sune Liljevall, Peter Endahl, Emilia Lindberg, Berit Norrbelius Lindberg, Ryohko Otsuka, Karl Tony Olsson med flera.

Se Gästrik Konsts hemsida för mer information om var du hittar de olika utställningslokalerna.

”Samtida klotter” på Galleri Lars Palm

Galleri Lars Palm och Klotterinstitutet bjuder in till en utställning om hur klotter kan se ut i dag. Utställningen har skapats under en serie workshops och utforskar gränslandet mellan klotter och konst. ”Samtida klotter” är en del av Gästrik Konst och pågår 30/3–2/4.

Gallerier och konsthallar

Konstrundorna under påsken öppnar upp nya lokaler för konsten i Gästrikland. Men även de gallerier och konsthallar som vanligtvis visar konst håller öppet. På Konstcentrum kan man under fredagen se Catti Brandelius utställning ”Elitakrobaten”, om hennes nya alter ego som i 40-årsåldern ska försöka bli en elitakrobat. På Galleri Brynästorget visar Liselotte Fluhr och Seyda en utställning med måleri där de två konstnärerna har förenats i ett oväntat möte. Galleri K visar ett kontemplativt och stilla måleri av Sassa Nordström, perfekt för påskhelgen. Se galleriernas hemsidor för öppettider.

Utomhuskonst på Kulturkiosken

Numera huserar Kulturkiosken på gården till Kulturhuset Gävle. Under påskhelgen kommer de att visa målningar utomhus under förutsättning att vädret tillåter det. Utställningen pågår 29/3–2/4.

Konstnärer öppnar upp ateljéer

Ett populärt inslag under Gästrik konst och andra konstrundor är att vissa av de medverkande konstnärerna öppnar upp sina ateljéer. Det är alltid spännande att få komma in i konstens verkstad och se hur den kommer till! I Gävle kan man bland annat besöka Annelie Karlsson, som en sista gång slår upp portarna till sin ateljé på Timmermansgatan 18 på Söder innan hon flyttar den till Sjötorp. Och en bit utanför centrala Gävle, i närheten av Duro tapetfabrik (Durovägen 42), bjuder Mats Pettersson in till sin ateljé där han visar måleri och skulptur. Se konstnärernas hemsidor för öppettider.

Påskkonst i Gävle

Påsken betyder för många att tanka bilen och upptäcka konsten utanför Gävle, men för den som vill hålla sig till Gävle och endast använda apostlahästarna finns det också alternativ. Konst på gångavstånd på Brynäs återkommer i år. Det är konstnärerna med ateljéer i kvarteret Gjutaren som går samman och visar vad som har skapats i lokalerna under året. Medverkar gör Ateljéföreningarna Tredje Tvärgatan, Gävle Konstgrafiker, I Skinn samt Caravanserai. Årets tema är "art market". Håller öppet lördag-söndag, 11–16. (Se en längre artikel om Konst på gångavstånd senare i påskhelgen.) Och i Porslinsfabriken på Söder har det också visats konst tidigare år under påsken, så även i år. Konstnärerna kan skifta, men Rikard Arvizu Johansson är alltid en konstant. I år har han fått med sig Björn Sundell, Helena Spaak och Anders Hellberg. Visas under hela påskhelgen 11-14.

Majoo är tillbaka

Galleri Majoo lades aldrig ner, det lades bara på is. Och nu återuppstår det faktiskt, lagom till påsk. Nya lokalen är Hotell Boulogne. Först ut att ställa ut är Agneta Morelli och Mehran Mahdavi. Deras gemensamma utställning visas fre–sön. Vilken påskpresent till Gävles alla konstälskare! (Läs mer om utställningen senare i påsk.)

Kustkonst

En ny satsning på en konstrunda i Hamrångebygden. Ett femtiotal utställare längs med kusten i norra delen av Gästrikland och södra delen av Hälsingland ställer ut under samlingsnamnet Kustkonst. Initiativtagare är de tre vännerna Erika Ehn, Aja Axlund och Carina Gustafsson. De vill "samla den skaparkraft som finns i Hamrångebygden" och bjuda på en lustfylld och avslappnad konstrunda. Se Kustkonsts hemsida för tider och utställningslokaler. (Läs mer om Kustkonst senare i påsk.)

Konst på väg

För den som vill ha ett alternativ till Gästrik Konst finns Konst på väg i Norduppland. Konstnärer hemmahörande i de norra delarna av Uppland gör gemensam sak under påsken. Årets invigning hålls på fredag i Lövstabruk. Invigningstalare är Birgitta Östlund Weissglas, bland annat känd som verksamhetsansvarig i Lövstabruks kulturförening. Se Konst på vägs hemsida för tider och utställare.