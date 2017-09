Misstänks ha lämnat felaktiga uppgifter till a-kassan – åtalas för bidragsbrott

Det var under flera månaders tid under 2016 som kvinnan har uppgett att hon varit arbetslös. Hon har dock arbetat omkring sex timmar per vecka under denna tidsperiod. Detta innebär att hon fått totalt 45 600 kronor utbetalat till sig i felaktig arbetslöshetsersättning. Nu åtalas hon för bidragsbrott.

