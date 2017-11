Molly Sandén ställer in Gävlekonsert för Musikhjälpen - han ersätter

12 december kommer "Christmas Night" till Gävle Konserthus med David Lindgren, Thomas Di Leva, men Molly Sandén meddelar nu i ett pressmeddelande att hon ställer in sin medverkan. Hon har nämligen tackat ja till att programleda Musikhjälpen, som i år hålls i Umeå och samlar in pengar på temat "Barn är inte till salu". Förra årets insamling drog in 49 miljoner till att barn i krig ska ha rätt att gå i skolan.

- Jag vill bidra till att samla in minst 50 miljoner kronor. Behovet av pengar är stort och jag är sorgsen över all information jag fått om den utbredda sexhandeln med barn, säger Molly Sandén i pressmeddelandet.

Totalt är det fem kvällar av "Christmas Night" Molly Sandén måste avstå i från under perioden 11-17 december. Det innebär fem spelningar där hon inte kan vara med. I Gävle Konserthus 12 december kommer Peter Jöback ersätta, precis som de tre kommande spelningarna efter den. I Norrköping hoppar Sofia Källgren in.

- Att tacka nej till en handfull konserter, till en turné som redan är spikad, är emot mina principer. Men jag och mina kollegor i de berörda städerna ser detta som ett undantag, ett beslut vi fattar med hjärtat. Insamlingen avser ett tungt problem i världen, säger producenten Patrik Krall på arrangören Krall Entertainment i pressmeddelandet.

Besökare som vill lösa tillbaka sina biljetter efter Molly Sandéns beslut kontaktar sitt ordinarie förköpsställe. Det går också fritt att byta till annan, valfri konsert under hela turnén.

