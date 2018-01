Nya Gävleprojektet Village In The Valley ute med sitt debutalbum där hel by förintas i pesten

GD har tidigare berättat om Gävleproggarna i LostQ som släppte sitt album "The Gladiator" för ett år sedan. En episk dubbel-cd i progressiv rockstil baserad på filmen "The Gladiator". Den kommer de att sätta upp 3 februari i Stora Gasklockan. Men redan nu har tre av medlemmarna ynglat av sig i ett sidoprojekt: Village In The Valley.

Det började enligt ett pressmeddelande med att Bo Törnhult komponerat låten "Nightrider" och behövde en text. Den fixade Ingela Bonnevier, som tog det vidare till en hel historia med "små tragiska historier som utspelade sig i den lilla fiktiva byn i en dal". Relativt glad och uppsluppen folkrock ackompanjeras med texter om ond bråd död på debutalbumet "Old Stories" som slutar med att byn förintas i pesten.

Från LostQ är även Jan Sjödin med på gitarr och Magnus Björk på bas. Gästar på sång gör Michaela Odby (Famí) och Felicia Törnhult, Petter Diamant (Baron Bane) på trummor och Mats Westlund (Vuxna pojkar) på bas.

"Old Stories" finns i limiterad cd-upplaga och digitalt på plattformar som Spotify.

