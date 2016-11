Moderaternas kommunikationschef, Per Nilsson från Ockelbo, får lämna sin post

Ytterligare tre medarbetare varnas efter "allvarliga samtal" med partisekreteraren. Per Nilsson får däremot inte sparken, utan kommer att finnas kvar hos Moderaterna som analyschef, uppger partisekreteraren Tomas Tobé.

– Per Nilsson har inte befunnit sig i rummet, men har brustit i ledarskap, säger han.

Ytterligare tre medarbetare har fått en arbetsrättslig erinran och en person sägs upp. Åtgärderna är en direkt följd av att Delmon Haffo, M-politiker och tjänsteman på Moderaternas partikansli, i ett videoklipp på nätet kallade socialförsäkringsminister Annika Stranhäll för hora.

Han fick genast sparken och lämnar också alla sina politiska uppdrag.

– I det parti jag leder kallar ingen någon för hora, oavsett vilket parti de är ifrån eller var de kommer ifrån, säger Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra.

I ett inlägg på Facebook skriver Per Nilsson att "handlingar får konsekvenser".

Han fortsätter: "Det som skedde var oacceptabelt, kränkande och allvarligt. Jag var inte på kontoret när det inträffade, men som ansvarig chef är det jag och ingen annan som är ytterst ansvarig. Svårare än så är det inte."

På videoklippet hörs flera personer skratta åt Delmon Haffo när han kallar Annika Strandhäll för hora. Det är dessa personer – och deras chef Per Nilsson – som har haft "allvarliga samtal" med Tomas Tobé under dagen.

Anna Kinberg Batra ville tidigare inte svara på om hon fortfarande har förtroende för Per Nilsson. Nyligen skrev han "When they go low, we kick them in the balls" på Facebook.

– Jag föredrar uttrycket som Michelle Obama använder: If they go low, we go high. Vi måste vara större än så här, säger Anna Kinberg Batra, som säger att hon blev ledsen och arg när hon såg klippet.

– Den politiska debatten kan vara hård i sak, men det får aldrig förekomma kränkningar mot någon, oavsett kön eller parti.

Statsminister Stefan Löfven är orolig för att det ska bli en smutsig valrörelse 2018, likt den nyligen avslutade amerikanska.

– Nu är det en uppgift för oss alla att se till att vi inte får samma erbarmliga valrörelse här, väljarna ska ta ställning till viktiga frågor, då ska vi ägna oss åt sakpolitik, inte koncentrera oss på att smäda varandra och kasta invektiv, säger Löfven till TT i samband med ett besök i Umeå.

En del har kritiserat Löfven för att han i sina första kommentarer av Delmon Haffos uttalande verkade göra det hela till en fråga om moderat partikultur och partipolitik.

– Det som hände i går var en väldigt exceptionell händelse på deras partikansli, då kommenterade jag det, det måste de hantera. Men vi har alla en uppgift att se till att vi har ett bra samtalsklimat, säger Löfven.

TT: Har Socialdemokraterna och har du riktat någon uppmaning till era medarbetare att hålla god ton?

– Det har jag gjort flera gånger tidigare, vi ska ha en tuff saklig debatt, men vi ska visa respekt för varandra som politiska motståndare.