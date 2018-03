Prinsessan Birgittas gymnastikprogram oväntat inslag under Kulturscen Sandviken

Brett kontaktnät och stor känsla för vad som passar i det lilla formatet gör dessa kvällar oförglömliga.

Denna gång görs ett avsteg från det vanliga upplägget. Den inledande essän byts mot en närvaroövning inspirerad av performancekonstnären Marina Abramovic, där publiken två och två får titta varandra i ögonen i fem minuter. Vem vet, kanske tas konsten in lättare sen.

Resten av den innehållsrika kvällen följer en fri rytm, med en första del där musik och lyrik varvas. Trombonisten Ivo Nilsson spelar sitt stycke ”Rotor zero”, där han utforskar trombonens rytmiska möjligheter och klangens förvandling i utökade speltekniker. I sydafrikanske tonsättaren Andile Khumalos ”Who are you not to be?” blir trombonen till en röst som talar, babblar, mumlar och viskar i anrop där musiken får kropp i tomheten.

Förutom Mattias Windemos lyhörda soloimprovisationer på gitarr gör de en gemensam – att det är första gången de spelar tillsammans är svårt att tro, så tätt svänger det. Musiken passar bra till poeten Eva Kristina Olssons suggestiva läsning ur senaste diktsamlingen ”Det ängelsgröna sakramentet”. Det besvärjande språket blir som nytt i dessa djupa, mycket vackra dikter om ljus och intet, änglar och närhet.

Sen läser Carolina Thorell ur essän ”Medusas skratt” av Héléne Cixous, om kärlek och ”kvinnan i en tid fylld av fallocentriska värden”. Det ena ger det andra, efter paus framför dansaren och koreografen Carl Olof Berg ”Spänsta med Birgitta”, om tre historiska sätt att forma och disciplinera den kvinnliga kroppen.

Största delen består av prinsessan och gymnastikdirektören Birgittas träningsprogram från 1967, en LP-skiva med instruktioner och svängig musik som spreds via veckotidningen Husmodern. Effekten blir lätt absurd, inte minst kontrasten mellan prinsessans svala instruerande röst och Bergs alltmer andfådda berättande medan han gymnastiserar.

En berättelse om de homofoba trakasserier som drabbade Berg då han uppträdde i klänning samt en uttrycksfull, på sin tid radikal och frigörande dansövning av Isadora Duncan avslutar. Sist ett kort samtal med ”närvaro”, ”mod” och ”frihet” som nyckelord.

Camilla Dal

*

Kulturscen Sandviken - mötesplats för de fria konstarterna

Tema: Kroppens pastoraler. Medverkande: Eva Kristina Olsson (poesi), Carl Olof Berg (dans) och Ivo Nilsson (trombon). Värdar: Mattias Windemo och Carolina Thorell.