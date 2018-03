Prislappar och lotteri – påskrundan på Brynäs utmanar konstbranschens normer

”Konst på gångavstånd” har under flera år om påskarna fått låna utrymme i de gamla industrilokalerna på Brynäs. Men inte i år. Så då fick medlemmarna i Ateljéföreningarna Tredje Tvärgatan tänka utanför lådan.

Alla konstverken som är till salu hänger i korridoren mellan ateljéerna. Det blir mycket konst per kvadratmeter, helt klart. Teckningar samsas med måleri och grafik. På varje ram sitter det en liten prislapp.

Den som är uppmärksam noterar också att verken tycks hänga i storleksordning. Det är inte avsiktligt, utan en effekt av att de har hängt efter pris med de billigaste verken i början av korridoren och de dyraste i slutet.

– Det tänkte vi inte på när vi kom på idén med att hänga i prisordning, säger Ingela Edkvist med ett skratt.

Att hänga i prisordning är i konstsammanhang inte brukligt, men gänget med konstnärer i ateljékollektivet tyckte att om de nu bestämt sig för en ”Art market” så är det lika bra att gå hela vägen.

– Man ska bli glad och överraskad.

Mycket händer på Brynäs och intill ateljéerna rivs Läkerolfabriken. Konstnärskollektivet oroas över att inte få ha sina lokaler kvar i framtiden.

– Vi älskar miljön och vill att den ska bevaras, säger Ingela Edkvist.

I ”Konst på gångavstånd” ingår också Caravanserai, I Skinn och Gävle Konstgrafiker, som håller till i samma område. Konstgrafikerna hänger även de på ”Art market”-temat och deras bidrag är en konstutlottning. De som inte väljer att köpa ett grafiskt blad från utställningen kan åtminstone köpa en lott med chans på att vinna ”Årets blad”.

Att få titta in i ateljéer är populärt under påskens konstrundor. Ateljéföreningarna Tredje Tvärgatan bjuder in besökarna i rummen där konsten skapas, men de som är nyfikna på hur konstgrafikerna arbetar får vänta till i höst när en utställning kombineras med en inblick i arbetsprocessen.

"Konst på gångavstånd" är öppet Påskafton och Påskdagen.