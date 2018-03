Så blir vädret i påsk – meteorologen: "Får passa på att njuta"

Gästrikland är precis rätt plats i påsk om man gillar soligt väder.

– Det kommer att bli kanonväder, säger meteorologen Per Holmberg, på Foreca.

Just nu ligger det ett högtryck över centrala Sverige, som kommer att ge riktigt soligt väder under åtminstone de första dagarna i påskhelgen. Eventuellt kan det bli lite molnigare under söndag och måndag.

De kyliga nätterna vi haft under de senaste dygnen kommer att fortsätta. Det kommer att handla om temperaturer mellan 10 till 15 minusgrader, men när solen kommer fram väntas det bli några plusgrader.

Vi kan också vänta oss uppehållsväder och svaga vindar. Eventuellt kan det bli friska vindar vid kusten, på annandagen.

– Hitta en vägg mot söder och passa på att njuta av vädret, säger Per Holmberg.